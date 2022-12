ÁRIES

O Sol em aspecto tenso com Netuno indica perder-se na imaginação desorientada. A orientação correta irá lhe parecer um absurdo. Evite tomar decisões neste momento.

TOURO

Cuidado com enganos no uso que faz do dinheiro e bens de outras pessoas. Entusiasmo ao estar em contato com pessoas especiais. Nem tudo será como é prometido.

GÊMEOS

Inebriado com o trabalho, mas insatisfeito com suas decisões, você tende a se confundir, em especial nas relações de trabalho. As decisões importantes deveriam ser adiadas.

CÂNCER

O discernimento nas ações no trabalho é hoje fundamental. Ideias nefastas tendem a perturbar o sentido das ações, atraindo-o para falsas soluções.

LEÃO

Os sentimentos amorosos podem ser causa de alguma grande confusão ou ilusão. Não se deixe arrastar para muito longe da beira da praia, onde não dê mais pé para voltar.

VIRGEM

Um forte e súbito fascínio é sinal de você enxergar apenas parte da situação. Você tende a confiar nas pessoas erradas ou então julgá-las do modo mais enganador.

LIBRA

Procure não seguir às cegas o planejamento ou as ordens. Certas tarefas podem não levar a nada. Cultive um maior discernimento nas situações de trabalho.

ESCORPIÃO

Os sentimentos apaixonados exaltam-se, mas talvez você não os perceba direito. Talvez o desejo de se entregar aos sonhos esteja turvando sua melhor visão.

SAGITÁRIO

Evite acentuar as distorções, acreditando naquilo que enxerga apenas pela metade. A indisposição com a família está baseada em sentimentos ou julgamentos muito parciais.

CAPRICÓRNIO

A comunicação displicente é causa dos mais variados prejuízos. A desorganização da agenda e a indisciplina nos afazeres complicam bastante o trabalho.

AQUÁRIO

Os riscos com patrimônio e dinheiro devem ser evitados. A chance de se confundir e investir errado são grandes. Mas poderá ser bom gastar dinheiro com prazeres pessoais.

PEIXES

Hoje, é como se sua mente estivesse fora de foco. Você percebe as situações, em especial as de trabalho, de modo distorcido. A imaginação corre solta, mas sem direção.