ÁRIES

Facilidade para pensar, visualizar e organizar os passos a serem dados, inclusive no trabalho, mas em todos os campos, praticamente. Sua mente está intuitiva e prática.

TOURO

Hoje é um dia muito construtivo para você lutar por avançar em seu trabalho, por conseguir extrair bons resultados mesmo de situações difíceis e morosas.

GÊMEOS

Bons relacionamentos no campo intelectual, cultural e dos estudos. Um dia em que algo significativo pode estar sendo decidido quanto ao futuro de certas relações.

CÂNCER

Dia propício para organizar o ambiente de trabalho, inclusive desfazendo-se em definitivo de alguma coisa ou situação. Ao final do dia, tudo pode estar no seu devido lugar.

LEÃO

Mercúrio em boa relação com Saturno indica bom entendimento com a pessoa amada. Vocês atuam juntos e realizam coisas que de há muito pretendiam.

VIRGEM

Um dia positivo para cuidar da casa e do conforto material, assim como para usufruir, após cuidar, do conforto e do bem estar que lhe seja dado viver neste dia.

LIBRA

As relações humanas e afetivas podem seguir bem dentro da ordem estrita da formalidade. O espírito criativo é estimulado pela organização e pelo método.

ESCORPIÃO

Um dia para tomar posse da situação material, organizando finanças e posses, inclusive aquelas ligadas ao conjunto da família. Mas é preciso investir nas atividades criativas.

SAGITÁRIO

Mercúrio em bom aspecto com Saturno indica ser grande momento para conversações bem articuladas a respeito de temas essenciais a sua pessoa.

CAPRICÓRNIO

Momento para saldar uma pendência ou para investir na saúde. A boa utilização das condições materiais hoje disponíveis pode livrá-lo de algum problema.

AQUÁRIO

As afeições amplas e amistosas se desenvolvem melhor do que as afeições egoístas. Um dia para o bom entendimento com os amigos e dar lugar a eles em sua vida.

PEIXES

Saturno em bom aspecto com Mercúrio indica ser dia favorável para resolver problemas de trabalho ou em assunto no qual exerça responsabilidade.