Reprodução/Fifa

A Copa do Mundo começou, e os nervos de muita gente ficam à flor da pele, especialmente daqueles torcedores mais aguerridos. O momento é de confraternização e diversão, mas é preciso estar atento para evitar acidentes durante o período dos jogos.

O Ministério da Saúde reforça que álcool e direção não combinam. Muitos motoristas que bebem e assumem o volante acreditam que sabem do seu limite de tolerância ao álcool e que podem beber sem colocar a própria vida e de outros em risco no trânsito. Entretanto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alerta para os perigos da prática. “O álcool afeta a coordenação motora e o equilíbrio, prejudicando os reflexos. Em caso de emergência, o motorista terá dificuldade de agir para evitar um acidente”, diz.

Em todo o país, de acordo com a pesquisa Vigitel 2021, 5,3% das pessoas disseram conduzir veículo motorizado após consumo de bebida alcoólica, sendo essa proporção notadamente maior em homens (9,7%) do que em mulheres (1,6%).

A presença de álcool no sangue pode diminuir a percepção visual do que está em volta da pista, como pedestres e animais que estejam atravessando. Além dos acidentes no trânsito, o consumo de álcool também contribui para a ocorrência de quedas, afogamentos, intoxicações e violências. Por isso, se for beber, não dirija.

Fogos de artifício

Na hora de gritar gol, a emoção é tanta que alguns cuidados essenciais podem ser esquecidos na hora de soltar fogos. “O uso de forma errada pode causar acidentes graves, como queimaduras, amputações e lesões nos olhos”, enumera o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Outra orientação importante é nunca reaproveitar o material já usado, mesmo que não tenha causado a explosão esperada. Os fogos de artifício devem ser usados em espaços abertos, com razoável distância de segurança.

Em casos de acidente, é recomendado lavar o ferimento com água corrente, não tocar na área queimada ou cobri-la e não usar nenhum tipo de substância sobre a lesão. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento integral e gratuito para queimados em todo o Brasil, nos estabelecimentos habilitados como Centros de Referência na Assistência a Queimados. Somente o profissional de saúde sabe o que deve ser aplicado sobre o local afetado.

Protetor solar

Para quem vai curtir a bola rolando ao ar livre, é importante não esquecer de usar o protetor solar. Faça uso de protetor solar sempre, mesmo se o dia estiver nublado. Abuse de viseiras, óculos escuros, roupas com proteção UHV e bonés. Também é fundamental não esquecer da hidratação. Beba água mesmo antes de a sede chegar.

Nathan Victor

Ministério da Saúde