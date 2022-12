Médico Vinícius Pellissari é o chefe da Cirurgia Plástica. (Divulgação HAC)

Pessoas que fazem cirurgia bariátrica costumam ficar satisfeitas com a grande perda de peso e os benefícios à saúde. Por outro lado, a perda de 70% ou mais do excesso de peso original ocasiona flacidez da pele e incômodos estéticos. Dessa forma, algumas cirurgias plásticas reparadoras podem ser necessárias para manter a saúde física e mental do paciente.

Referência em procedimentos de alta complexidade no Sul do Brasil, em especial cirurgias bariátricas, o Hospital Angelina Caron (HAC) acaba de lançar o Serviço de Cirurgia Plástica para seus pacientes, chefiado pelo médico Vinícius Pellissari, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASAPS).

“Fiz dois anos de cirurgia geral no Hospital Angelina Caron, a residência e três anos de especialização em cirurgia plástica em Niterói (RJ), com o professor Ronaldo Pontes, referência mundial nesta especialidade. Com o Serviço de Cirurgia Plástica no HAC, realizamos cirurgias estéticas e reparadoras, em especial pós-bariátrica”, destaca Pellissari.

De acordo com o médico, entre os procedimentos realizados na cirurgia reparadora para bariátricos, estão a mastopexia (redução da flacidez na mama) com implante de silicone e abdominoplastia associada. “Normalmente, a gente faz os procedimentos juntos para um melhor resultado. A perda de muito peso provoca queda da pele e tecido, então ajustamos tudo levando o melhor resultado para o paciente, com aspecto mais bonito e gracioso”, explica.

Com quadros de bloqueios de autoconfiança, autoaceitação, prejuízos na vida social e até profissional causadas pela obesidade, as cirurgias plásticas reparadoras são uma grande aliada na autoestima de pacientes que buscam a reconstrução do corpo. “A autoestima e saúde mental melhoram bastante. As cirurgias reparadoras ajudam a solucionar o problema do excesso de pele, mas é preciso paciência. O paciente precisa ter consciência de que vai ficar com cicatrizes, mas que terá uma forma corporal mais saudável”, comenta o médico.

Procedimentos estéticos faciais e corporais

Em relação às cirurgias estéticas disponíveis no HAC, segundo Pellissari, estão a retirada de pele da mama, com ou sem implante de silicone; a mamoplastia redutora, para pacientes com um excesso de tecido mamário; e a inclusão de silicone, sem a necessidade de retirada da pele. “Nas cirurgias corporais, temos a abdominoplastia, com aplicação da musculatura abdominal; a lipoaspiração e a lipoescultura HD, com tecnologias associadas ao procedimento para melhorar ainda mais o resultado. Nas cirurgias de face, são realizados o face lift (rejuvenescimento facial), a blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), a rinoplastia (cirurgia do nariz) e a autoplastia (para correção de orelha de abano)”.

“Com a chegada do serviço de cirurgia plástica no HAC, o paciente realiza todo o tratamento para obesidade, desde a bariátrica até as cirurgias reparadoras em um único lugar. Depois de ter concluído a etapa de perda de peso, que pode durar de 12 até 24 meses, a gente pode fazer o procedimento reparador com toda a infraestrutura que o hospital proporciona para a realização de exames, além de banco de sangue e UTIs equipadas com alta tecnologia. O paciente também conta com profissionais especializados e apoio psicológico durante todas as etapas”, enfatiza o cirurgião.