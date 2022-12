Roadtrip custa R$ 99.990 no Peugeot 208 e R$ 106.990, no 2008 (Fotos: Divulgação)

A Peugeot lança a nova série especial Roadtrip para os modelos 208 e 2008. A dupla ganhou visual mais esportivo e alguns equipamentos de série de configurações mais caras. O 208 Roadtrip custa R$ 99.990 e deriva da versão Active e traz o mesmo motor 1.6 16V de até 120 cv, com câmbio automático de seis marchas. O grande destaque é a oferta do painel digital i-Cockpit 3D.

O hatch ainda vem com teto solar panorâmico, carregador de celular por indução, revestimento interno na cor preta, bancos revestidos em couro, tecido e Alcantara com costuras laranjas, volante revestido em couro, aerofólio em preto brilhante, rodas de liga leve de 16 polegadas, soleiras e tapetes personalizados e adesivos alusivos à versão.

O SUV 2008 Roadtrip, parte de R$ 106.990. Deriva da versão Style 1.6 automática e a novidade fica posicionada entre as versões aspiradas e aquelas com motor 1.6 turbo de 173 cv. O pacote de equipamentos de fábrica inclui grade com acabamento cromado, faróis com máscara negra, teto biton, bancos revestidos em couro, câmera de ré, volante revestido em couro, rodas de liga leve de 16 polegadas, lanternas em LED, tapetes personalizados e adesivos alusivos à série especial.