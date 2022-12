Franklin de Freitas

O veterano músico britânico Roger Waters vai voltar a tocar no Brasil em 2023, de acordo com informações do jornalista e influencer José Norberto Flesch, divulgada nesta segunda (12) O jornalista afirmou em seu canal do Youtube que Waters se apresentará em solo brasileiro entre o final de novembro e o início de dezembro do próximo ano. Ele não divulgou as datas e locais de apresentações do músico.

Mas, segundo fontes consultadas pelo Bem Paraná, o músico e fundador da banda Pink Floyd deve sim voltar a Curitiba. Uma data no fim de novembro está pré-reservada no Estádio Couto Pereira, mesmo local onde ele fez um show polêmico em dia 27 de outubro de 2018, às vésperas das eleições presidenciais de 2018. Naquele dia, a apresentação contou até com restrições de manifestações políticas-eleitorais. O artista lotou o Couto Pereira com mais de 41 mil pagantes e os ingressos se esgotaram muitos dias antes. Naquela turnê, além de Curitiba, Waters passou por Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Leia mais no Barulho Curitiba