Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Compositor e baixista histórico do Pink Floyd, Roger Waters está chegando aos cinemas da Rede UCI. Com ingressos já à venda, a apresentação “Roger Waters: This Is Not a Drill – Live Prague” será exibida no dia 25 de maio, às 20h45 (horário de Brasília), ao vivo e diretamente da O2 Arena, em Praga, na República Tcheca. O show faz parte da primeira turnê de despedida de um dos fundadores da banda Pink Floyd e inclui clássicos como “Us & Them”, “Another Brick in the Wall, Pt.2”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, e “Is This The Life We Really Want?”, além da estreia da nova música de Waters, ”The Bar”.

O espetáculo conta com a participação de artistas como Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair e Seamus Blake. A apresentação histórica é uma verdadeira experiência com luzes, telões e efeitos visuais que ficam ainda mais incríveis nas telonas dos cinemas UCI.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados