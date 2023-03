Julgamento do Atletiba no TJD-PR (Crédito: FOTOPRESSPR)

As confusões do Atletiba de 5 de fevereiro, na Arena da Baixada, foram julgados nessa quarta-feira (dia 1º) à noite no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), na 3ª Comissão Disciplinar (primeira instância).

Clique aqui para saber as punições para os jogadores.

Veja as decisões sobre os outros envolvidos:

ATHLETICO

A procuradoria do TJD-PR também denunciou o Athletico pelas desordens e pediu perda de mando de campo. O clube foi absolvido. A maioria dos auditores entendeu que o clube tomou medidas para prevenir desordem no estádio – os cinco torcedores que invadiram o gramado foram identificados. O clube estava denunciado pelo artigo 213 do CBJD, que fala em “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto”, com punição de perda de um a dez mandos de campo e multa de até R$ 100 mil.

CORITIBA

O Coritiba foi absolvido da acusação de ‘rixa’, quando não há como identificar todos os envolvidos no tumulto.

DIRIGENTES

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, o head esportivo do Coritiba, Lucas Drubscky, o presidente em exercício do Coritiba, Glenn Stenger, e o vice-presidente do Coritiba, Jair José de Souza, foram absolvido. Eles foram denunciados por invasão do gramado e poderiam ser suspensos (de 15 dias a 180 dias). O TJD-PR entendeu que eles entraram no campo para tentar acalmar os ânimos.

ANTÓNIO OLIVEIRA

O técnico do Coritiba recebeu apenas uma advertência. Na súmula do jogo, o árbitro do Atletiba afirmou que Oliveira reclamou da arbitragem e declarou: “Isso é tudo culpa de vocês, os erros de vocês causaram tudo isso”.

ÁRBITRO

O árbitro José Mendonça da Silva Júnior foi denunciado pela procuradoria do Tribunal por não relatar todas as ocorrências disciplinares ocorridas na confusão. No julgamento, acabou absolvido pelo TJD-PR.

ARREMESSO

O Athletico foi multado em R$ 2 mil pelos arremessos de objetos em campo.

PERDA DE PONTOS

O Athletico corria o risco de perder os pontos do clássico, já que a partida foi suspensa pelo árbitro antes do final – menos de um minuto antes do fim. O clube foi absolvido dessa acusação.

*O julgamento começou às 18 horas da quarta-feira (dia 1º) e terminou até às 2h20 dessa quinta-feira (dia 2)