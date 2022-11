Alexandre Mattos (Crédito: Divulgação/Athletico/Fabio Wosniak)

O executivo de futebol e CEO de Relações Internacionais do Athletico, Alexandre Mattos, recusou uma proposta do Grêmio e decidiu ficar no clube paranaense para a temporada 2023. O clube gaúcho ofereceu um contrato de três anos. No Athletico, o vínculo dele é válido até dezembro de 2023. As informações são da rádio Guaíba, de Porto Alegre.

Mattos chegou ao Athletico em janeiro de 2022 e participou da gestão que levou o time à final da Copa Libertadores.