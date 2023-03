Willian Bigode (Crédito: Divulgação/Fluminense)

O Athletico Paranaense informou nessa segunda-feira (dia 20) que está contratando por empréstimo o atacante Willian Bigode, 36 anos. O jogador pertence ao Fluminense.

“O Athletico Paranaense informa que o atacante Willian Bigode chegará ao clube nesta terça-feira (21) para a realização de exames e assinatura de contrato de empréstimo válido até o final da temporada. Multicampeão, incluindo conquistas da CONMEBOL Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, Willian Bigode defendeu a camisa athleticana entre os anos de 2006 e 2008”, publicou o clube paranaense, no Twitter.

Após bom início de carreira no Guarani, de 2004 a 2005, Willian defendeu o Athletico de 2006 a 2008, marcando 4 gols em 30 jogos. Não conseguiu se destacar no futebol paranaense e só foi chamar a atenção em 2010, pelo Figueirense – foram 25 gols em 47 jogos naquele ano.

Depois de brilhar no clube catarinense, Wilian Bigode virou referência na primeira divisão do Brasileirão e se destacou no Corinthians, no Cruzeiro, no Palmeiras e no Fluminense.

EXPERIÊNCIA

Gols e jogos de Willian Bigode nas principais competições

Brasileirão: 70 gols em 350 jogos

Copa do Brasil: 11 gols em 43 jogos

Libertadores: 14 gols em 65 jogos

POLÊMICA

Willian Bigode se envolveu em polêmica em março. A empresa do jogador foi denunciada pelo meia Gustavo Scarpa, do Nottingham Forrest, pelo lateral Mayke, do Palmeiras, por supostamente ter aplicado um golpe milionário. Willian Bigode também alega ser vítima do esquema e apresentou sua versão — clique aqui para saber mais.

ATUAL TEMPORADA

Em 2023, Willian foi pouco utilizado pelo técnico Fernando Diniz no Fluminense. Ficou em campo por apenas 61 minutos – entoru no fim de cinco partidas. Não participou de gols. Ele não joga desde 25 de fevereiro.

ÚLTIMO JOGO COMPLETO

A última vez que Willian Bigode jogou por 90 minutos foi em 26 de maio de 2022, quando marcou um gol e fez três assistências na goleada do Fluminense sobre o Oriente Petrolero, por 10 a 1, pela Copa Sul-Americana.

ANO PASSADO

No total de 2022, Willian Bigode defendeu o Fluminense e atuou em 52 jogos (17 como titular ), fez 6 gols e deu 5 assistências. Ficou em campo por 1.725 minutos (o equivalente a 19 jogos inteiros).

POSIÇÃO

Com 1,71 m de altura, Willian Bigode foi usado como centroavante na maior parte da carreira. No Palmeiras e no Cruzeiro, chegou a somar 92 jogos atuando como extremo (meia-ponta) pela esquerda.

VENDAS

A maior transferência da carreira de Willian foi em 2012, quando o Metalist, da Ucrânia, pagou 4 milhões de euros ao Coimbra-MG, que era dono dos direitos do jogador. Em 2014, o Cruzeiro pagou 3,5 milhões de euros aos europeus para adquirir o atacante.