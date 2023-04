Athletico campeão paranaense de 2023 (Crédito: Robson Mafra)

O Athletico Paranaense é o grande campeão do milênio no Estado do Paraná. Nesse domingo (dia 9), deu mais uma demonstração da sua supremacia. Ao superar o FC Cascavel na decisão do Campeonato Paranaense 2023, chegou ao 9º título estadual desde 2001 – início do novo milênio.





























Athletico x Cascavel (Crédito: Robson Mafra)

Paulo Turra, em Athletico x Cascavel (Crédito: Robson Mafra)

Além dos nove títulos estaduais, o Athletico ergueu mais quatro troféus importantes no milênio: o Brasileirão de 2001, a Copa do Brasil de 2019 e duas edições da Copa Sul-Americana (2018 e 2021).

O Coritiba tem 11 títulos no novo milênio (nove estaduais e duas edições da Série B do Brasileiro). O clube alviverde foi o maior campeão paranaense do milênio anterior, com 31 títulos entre 1909 e 2000 (30 estaduais e o Brasileirão de 1985). Naquele período, o Athletico conquistou 19 títulos (18 estaduais e uma Série B).

INVICTO

O Athletico é campeão invicto pela terceira vez na história. Os outros dois títulos sem derrotas foram nos Paranaenses de 1929 (12 vitórias e dois empates) e de 1936 (dez vitórias e três empates). O Coritiba também tem três títulos invictos do Paranaense: 2011, 2003 e 1935.

CAMPANHA

Entre os 20 clubes da Série A, o Athletico é o único ainda invicto em 2023. Foram 15 vitórias e 2 empates no Paranaense; e 1 empate na Libertadores — todos os jogos sob o comando do técnico Paulo Turra.

PÚBLICO

A partida registrou o maior público pagante da Arena da Baixada em 2023, com 34.396. Antes, a melhor marca havia ocorrido no Atletiba, com 29.057, em clássico de torcida única (sem visitante). O maior público total do ano, com ingressos trocados por 1 kg de alimento, ocorreu contra o Foz, com 37.197. O recorde histórico do estádio, construído em 2014, ocorreu em 2018, com 39.618 na final da Copa Sul-Americana.

EMPATE

Como venceu por 2 a1 o jogo de ida em Cascavel, na semana passada, o Athletico só precisava de um empate nesse domingo (dia 9), na Arena da Baixada, no segundo jogo da final. E o título veio após um empate em 0 a 0.

ESCALAÇÕES

A baixa no Athletico era o volante Erick, suspenso pela expulsão no jogo de ida. A vaga dele ficou com o volante Hugo Moura. Nas demais posições, Turra manteve o time do jogo em Cascavel. Ele repetiu o esquema tático 4-2-3-1, usado em todas as partidas de 2023. Terans (direita), Vitor Bueno (centro) e Canobbio (esquerda) formaram a linha de três do setor ofensivo. Já o Cascavel não tinha o lateral-esquerdo César Morais (ex-Paraná Clube), suspenso. A novidade foi Lucas Batatinha como titular – e o artilheiro Lucas Coelho no banco.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve o Athletico melhor, mas por pequena margem. O Cascavel mostrou força defensiva e qualidade para trabalhar a bola. O time do Interior teve duas boas jogadas ofensivas – um cruzamento rasteiro de Libano e um chute de fora da área de Robinho. Já o Furacão chegou com perigo em quatro momentos. Três deles em jogadas de Fernandinho: dois chutes de fora da área e um bom passe para Pablo, que chutou perto. A quarta jogada de destaque do mandante foi uma cobrança de falta de Terans, que passou perto.

SEGUNDO TEMPO

O Cascavel voltou melhor e exigiu boas defesas de Bento já aos 4 minutos. Aos 6, as primeiras trocas no Athletico, com as entradas do ponta Cuello e do centroavante Vitor Roque, para as saídas de Vitor Bueno e de Pablo. Com isso, Terans passou a jogar centralizado. Aos 15, o volante Alex Santana entrou no lugar de Terans e ficou improvisado como meia ofensivo. O Furacão tomou conta do jogo e chegou com perigo três vezes seguidas. Vitor Roque exigiu uma boa defesa do goleiro e, logo em seguida, perdeu gol na cara. O Cascavel reagiu e bombardeou o adversário por quase 15 minutos. Bento salvou uma vez e o zagueiro Rafael perdeu um gol feito, com a meta vazia, aos 32 minutos.

MINUTOS FINAIS

Aos 35, saíram Canobbio e Hugo Moura e e entraram os volantes Christian e Bryan García. Christian ficou improvisado na meia-ponta e o 4-2-3-1 foi mantido. O jogo ficou aberto, com ataques dos dois lados. E Vitor Roque perdeu um gol feito, quase dentro da meta, aos 38. A torcida chegou a demonstrar certa irritação durante o jogo e só soltou o grito de campeão após o apito final.

ATHLETICO 0x0 CASCAVEL

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura (Bryan García) e Fernandinho; Terans (Alex Santana), Vitor Bueno (Cuello) e Canobbio (Christian); Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Cascavel: André Luiz; Libano, Rafael, Willian Gomes e Mateus Rodrigues; Jacy e Gama; Wagner Gomes (Pedro Henrique), Robinho e Gaspar (Renanzinho); Lucas Batatinha (Lucas Coelho). Técnico: Luís Carlos Cruz

Cartões amarelos: Gaspar, Jacy (C). Fernandinho, Hugo Moura (A).

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

Público: 34.396

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

13 – Falta perto da área. Terans tenta o ângulo. A bola passa perto.

19 – Terans erra passe na defesa. Robinho aproveita e chuta de fora da área. A bola passa perto, ao lado.

20 – Fernandinho toca para Pablo, que recebe na meia-lua e chuta perto, ao lado.

24 – Pablo rola para Fernandinho, que chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

28 – Libano cruza rasteiro. Batatinha finaliza na área, mas Zé Ivaldo consegue bloquear.

33 – Fernandinho chuta do bico da área. André Luiz espalma para escanteio.

Segundo tempo

4 – Wagner chuta da direita. Bento espalma. Mateus pega o rebote e chuta cruzado. Bento defende no cantinho.

11 – Vitor Roque chuta de fora da área. André Luiz espalma.

19 – Vitor Roque recebe lançamento, dá um chapéu no último zagueiro e, na cara do gol, chuta para fora.

22 – Thiago Heleno solta a bomba de longe e acerta o ângulo. André Luiz espalma.

28 – Renanzinho invade a área e chuta ao lado.

31 – Renanzinho finta Khellven, invade a área e chuta cruzado. Bento espalma para escanteio.

32 – Cruzamento rasteiro. Na cara do gol, Rafael chuta para fora e perde gol feito.

36 – Cuello cruza da esquerda. Na cara do gol, Christian cabeceia no centro. O goleiro segura.

38 – Khellven cruza da direita. Cuello recebe na área e ajeita para Vitor Roque, quase dentro do gol. Mesmo com a meta vazia, ele manda para fora.