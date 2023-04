Mingotti (Crédito: Divulgação/Athletico.com.br/Gustavo Oliveira)

O Athletico Paranaense cedeu por empréstimo o centroavante Vinicius Mingotti, 23 anos, para o Bahia. O contrato tem valor fixado para compra, caso o clube nordestino tenha o interesse em ficar em definitivo com o jogador. O vínculo dele com a equipe paranaense vai até abril de 2025.

Mingotti foi um dos destaques do Campeonato Paranense 2023. Ele marcou sete gols e fez quatro assistências em 13 jogos. Foi o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Pablo, do Athletico, que terminou com nove gols em 16 jogos.

O centroavante surgiu nas categorias de base do Novorizontino e terminou a fase de formação no São Paulo. Chegou ao Athletico em 2018, para reforçar o sub-20. Em 2019, foi destaque no Brasileiro Sub-20, com sete gols em 15 jogos. Em 2020, estreou como profissional, defendendo o Furacão no Paranaense (1 gol em 4 jogos) e no Brasileirão (1 assistência em 6 jogos). Em 2021, foram dois gols em 22 partidas pelo profissional. Em 2022, jogou por empréstimo pelo Tombense e pelo Mirassol, conquistando o acesso da Série B para a Série B com a equipe paulista. Em 2023, começou o ano emprestado para o Operário, de Ponta Grossa.

Para a posição de centroavante, o Athletico conta com Vitor Roque, Pablo e Arriagada. Outras opções podem ser Rômulo e Willian Bigode, que normalmente atuam pelos lados do campo.