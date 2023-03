Foto: Valquir Aureliano

Invicto e dono da melhor campanha no Campeonato Paranaense, o Athletico joga neste domingo contra o São Joseense, na Arena da Baixada, para confirmar sua classificação à próxima fase do estadual. No primeiro jogo, no Estádio do Pinhão, a equipe comandada por Paulo Turra goleou por 5 a 2 e agora pode até perder por dois gols de diferença que ainda avança para a semifinal. Pelo regulamento, o gol fora de casa não vale como critério de desempate. Assim, o São Joseense terá que vencer por três gols de vantagem para levar a decisão para ois pênaltis ou por quatro gols para se classificar direto.

Para quem quiser acompanhar a partida, o duelo terá transmissão na plataforma NSports e pelo Furacão Live.

PRIMEIRO TÍTULO INVICTO DA ERA PETRAGLIA?

O Athletico tenta em 2023 o rimeiro título invicto da Era Petraglia. Desde 1995, quando o dirigente assumiu o comando do clube, foram 15 troféus em competições importantes, mas nenhum com invencibilidade do início ao fim do torneio.

Neste ano, o o time comandado pelo técnico Paulo Turra segue invicto após 12 partidas. E está a cinco jogos do título – um pelas quartas de final, dois pelas semifinais e dois pelas finais.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O técnico Paulo Turra deve manter a base do confronto de ida, além de ter o retorno de David Terans, que já cumpriu a punição imposta pelo TJD-PR. Sendo assim, o uruguaio deve entrar no setor ofensivo do Furacão na vaga de Cuello ou Canobbio.

Por outro lado, os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Pedrinho e o meio-campista Christian seguem como desfalques enquanto cumprem punições impostas pelo tribunal paranaense.

ATHLETICO X SÃO JOSEENSE

Athletico: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Fernando; Fernandinho e Erick; Terans, Vitor Bueno e Cuello (Canobbio); Pablo. Técnico: Paulo Turra.

São Joseense: Gabriel Leite; Mikael Doka, Julio Vaz, Carlos Santos e Ricardinho; Kallyl, Julio Fabro, Willyan Sotto e Thiago Primão; Gabriel Pereira e Anderson Tanque. Técnico: Zé Roberto.

Árbitro: Christian Eduardo Gorski da Luz

Local: Arena da Baixada, domingo (12 de março), às 19h30