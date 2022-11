Gustavo Oliveira / site oficial do Athletico

O Athletico ficou no empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (9) à noite, em Goiânia. A partida era válida pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão e o resultado adiou a garantia de uma vaga na Libertadores 2023 para a equipe paranaense.

Com o resultado, o Athletico foi a 55 pontos, ainda em 6º lugar – a última posição que rende vaga na fase de grupos. O Atlético-MG (52 pontos) joga nesta quinta-feira (10), em casa, contra o Cuiabá. Se vencer, o time mineiro encosta nos paranaenses, faltando uma rodada para o fim do Brasileirão.

Mesmo a classificação para a fase preliminar (são 2 vagas) não está garantida. O América-MG ficou com 52 pontos ao perder para o Palmeiras (2 a 1). O Fortaleza soma 52 pontos, após golear o Bragantino por 6 a 0. O Botafogo (50 pontos) ainda joga nesta quinta-feira, contra o Santos.

TABELA

O último jogo do Athletico no Brasileirão será contra o Botafogo, neste domingo (13), na Arena da Baixada.

RETROSPECTO

O empate desta quarta-feira interrompeu uma série de quatro derrotas seguidas do Athletico em partidas fora de casa. Antes, o time caiu diante de Santos (2 a 0), Corinthians (2 a 1), Bragantino (4 a 2) e Internacional (2 a 0).

QUEDA

Já o Atlético-GO está em 17º lugar, com 35 pontos, 3 a menos que o Cuiabá, o atual 16º colocado. O time goiano precisa torcer por uma derrota dos mato-grossenses diante do Atlético-MG nesta quinta-feira (10), para ir à última rodada ainda com chances de se salvar.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O zagueiro Thiago Heleno, que foi expulso na última rodada (derrota de 2 a 0 contra o Internacional), e o volante Hugo Moura, machucado, eram desfalques. Matheus Felipe entrou na zaga. No meio, Felipão escalou o time apenas com dois volantes: Fernandinho e Erick. Assim, o time ficaria num 4-2-3-1, com Vitinho (direita), Terans (centro) e Cuello (esquerda) na linha de três meias.

PRIMEIRO TEMPO

O Athletico começou com pressão, marcação alta e tentativa de tocar a bola no campo adversário. Só que o time errava passes no campo de ataque, não conseguia penetrar na área e não acertava os cruzamentos. O time goiano, que ficou recuado, apostava em contra-ataques. Num deles, quase conseguiu abrir o placar, aos 6 minutos, no que foi a melhor chance de gol de toda a etapa – Bento salvou cara a cara com Wellington Rato. A partir dos 25 minutos, os extremos Vitinho e Cuello trocaram de lado e ao mesmo tempo passou a dar campo para a equipe da casa. Mesmo assim, o time paranaense não conseguiu produzir. O Atlético-GO terminou a etapa com mais finalizações certas (4, contra 1 do Furacão).

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, o técnico Felipão trocou Vitinho e Pablo por Rômulo (que entrou com extremo pela esquerda) e Vitor Roque (como centroavante). O time tentou jogar com mais velocidade. Mas o Atlético-GO abriu o placar aos 6 minutos, com Shaylon.

Aos 13 minutos, Felipão trocou Erick por Alex Santana (como volante) e Cuello por Vitor Bueno (como extremo pela direita). O time ficou mais solto em campo. Aos 16, Terans empatou, num chutaço de fora da área. Aos 24, Pedro Henrique sentiu uma lesão e deu lugar a Nico Hernandez. A partir daí, o time paranaense recuou e tentou explorar contra-ataques. Não criou mais nada ofensivamente. O Atlético-GO, na luta contra o rebaixamento, lançou-se à frente e cruzou várias bolas à área. Mas Bento fez várias defesas e segurou o empate para o time paranaense.

ESTATÍSTICAS

Ao fim do jogo, o Athletico somou 12 finalizações (4 certas), 36% de posse de bola, 73% de passes certos e 4 escanteios. O time goianiense obteve 26 finalizações (7 certas), 64% de posse de bola, 81% de passes certos e 7 escanteios. Os números são do site Sofascore.

ATLÉTICO-GO 1 x 1 ATHLETICO

Atlético-GO: Diego Loureiro; Dudu (Edson Fernando), Wanderson (Klaus), Lucas Gazal e Jefferson (Jorginho); Baralhas e William Maranhão (Marlon Freitas); Airton (Kelvin), Wellington Rato e Shaylon; Churin. Técnico: Eduardo Souza

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique (Nico Hernandez), Matheus Felipe e Abner; Fernandinho e Erick (Alex Santana); Vitinho (Rômulo), Terans e Cuello (Vitor Bueno); Pablo (Vitor Roque). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Gols: Shaylon (6-2º), Terans (16-2º)

Cartões amarelos: Baralhas

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves e Lima (RS)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

2 – Khellven cruza. Pablo cabeceia para fora

5 – Lucas Gazal arrisca de longe e manda por cima do gol

6 – Airton deixa Wellington Rato na cara do gol. Ele dá um toquinho para tentar encobrir Bento, que sai e faz grande defesa

17 – Baralhas bate de fora da área. Bento pega

25 – Lucas Gazal avança e arrisca de longe. A bola sai à esquerda

26 – Shaylon arremata de primeira, de fora da área. Bento se estica e defende no alto do gol

32 – Terans domina fora da área, gira e bate a gol. Diego Loureiro pega

33 – Wellington Rato bate cruzado, de fora da área. Bento salta e pega

34 – Wellington Rato domina e cruza. Churin cabeceia para fora

35 – Khellven cruza. A bola vai a gol e cai na rede por cima da meta

43 – Fernandinho arrisca a mais de 30 metros de distância. A bola vai por cima

45 – Terans cruza e Vitinho cabeceia torto, para fora

SEGUNDO TEMPO

2 – Vitor Roque puxa contra-ataque, corta para o meio e chuta da entrada da área. Diego Loureuro pega

3 – Marlon Freitas arremata de fora da área e anda por cima do gol

4 – Khellven cruza. A bola assusta e cai na rede por cima da meta

5 – Shaylon cruza da esquerda. Airton ganha de Matheus Felipe pelo alto e cabeceia com perigo, mas por cima do gol

6 – Cuello recebe na área, dribla um marcador e chuta com perigo, mas para fora

6 – Gol do Atlético-GO. Após troca de passes do Atlético-GO, Shaylon recebe de Marlon Freitas e chuta cruzado, da entrada da área. A bola vai no canto esquerdo de Bento

16 – Gol do Athletico. Terans recebe de Alex Santana no meio-de-campo, arrisca de longe e acerta o ângulo esquerdo do goleiro

24 – Wellington Rato recebe na área e bate cruzado. A bola vai fraca e Bento pega

28 – Baralhas apanha sobra fora da área e bate a gol. A bola sai à direita

29 – Kelvin passa por Abner e bate cruzado, as manda para fora

31 – Marlon Freitas chuta de primeira, de fora da área. A bola sai rente ao travessão

36 – Shaylon cruza. Churín surge entre os zagueiros e cabeceia com perigo, mas por cima do gol

39 – Kelvin cruza. Gazal domina na área e chuta cruzado, mas fraco. Matheus Felipe bloqueia quase em cima da risca

42 – Baralhas dribla Rômulo na área e bate colocado. Bento pega

44 – Wellington Rato recebe na área e bate cruzado, perto da linha de fundo, a sete metros do gol. Bento pega

46 – Edson Fernando arranca em velocidade e cruza, Wellington Rato, de frente para o gol, finaliza de primeira. Bento faz grade defesa

48 – Shaylon recebe de Wellington Rato e bate a gol. Fernandinho desvia o chute e Bento faz a defesa