Divulgação/Athletico.com.br

O goleiro Bento foi o destaque do Athletico no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, nesta quarta-feira (9), pela 37ª rodada do Brasileirão.

Bento (7,5)

Fez seis defesas, sendo duas difíceis e salvadoras. Ainda foi bem nas bolas altas

Khellven (5,0)

Marcou mal, deu espaços. Foi mal no apoio e nos cruzamentos

Pedro Henrique (6,0)

Seguro na defesa, bem nos desarmes. Saiu machucado

Nico Hernandez (6,0)

Entrou aos 25-2º. Manteve o nível do antecessor

Matheus Felipe (6,5)

Seguro na defesa e nas bolas altas. Salvou um gol no fim

Abner (5,0)

Deu espaço na lateral, levou dribles e apareceu pouco no apoio

Fernandinho (5,5)

Alguns bons passes e desarmes no 1º tempo. No segundo tempo, só marcou – e perdeu duelos

Erick (4,5)

Deu muito espaço no entorno da área – inclusive no chute de Shaylon, quanado saiu o gol

Alex Santana (6,0)

Entrou aos 13-2º. Foi quem mais tentou armar o time. Não errou passes

Vitinho (4,5)

Na esquerda ou na direita, esteve dispersivo com e sem a bola

Rômulo (5,0)

Entrou no intervalo. Nada fez de útil

Terans (6,5)

Fez um golaço num chute de fora da área. Deu outro chute certo. Fora isso, pouco

Cuello (5,0)

Não produziu nada nem na esquerda nem na direta

Vitor Bueno (6,0)

Entrou aos 13-2º. Mal pegou na bola

Pablo (5,0)

Uma cabeçada para fora. No mais, não apareceu

Vitor Roque (5,5)

Entrou no intervalo. Fez uma boa jogada no começo da etapa, depois sumiu