Zé Ivaldo: ele retornou de empréstimo para o Cruzeiro e será aproveitado em 2023 (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense inscreveu 28 jogadores para o início do Campeonato Paranaense 2023. A estreia será contra o Rio Branco, sábado (dia 14) às 16 horas, em Paranaguá, com transmissão do Furacão Live e da NSports.

No total, podem ser inscritos 35 atletas no Campeonato Paranaense 2023. Também podem ser feitas 5 substituições. As inscrições (e substituições) para o Estadual podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro.

“O lateral-direito Madson e o atacante Luciano Arriagada ainda não tiveram os contratos registrados no BID. Dessa forma, não aparecem entre os inscritos para o torneio neste momento”, informou o clube. Os dois são os únicos reforços contratados para 2023, por enquanto.

Além dos dois reforços, a única ausência na lista dos 28 jogadores é o atacante Marcelo Cirino, que se recupera de lesão.

A provável escalação para a estreia, no esquema tático 4-2-3-1, é Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Erick e Fernandinho; Canobbio, Terans e Vitinho; Pablo.

OS 28 INSCRITOS NO PARANAENSE

Goleiros: Bento, Gabriel Pereira, Leo Linck e Mycael

Zagueiros: Matheus Felipe, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo

Laterais: Abner, Khellven e Pedrinho

Volantes: Alex Santana, Bryan García, Christian, Erick, Fernandinho e Hugo Moura

Meias: David Terans, Léo Cittadini e Vitor Bueno

Pontas: Canobbio, Cuello, Jajá, Julimar e Vitinho

Ponta/centroavante: Rômulo

Centroavantes: Pablo e Vitor Roque