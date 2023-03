Time feminino do Athletico (Crédito: Divulgação/Maria Eduarda Matoso/athletico.com.br)

O time feminino do Athletico Paranaense, as ‘Gurias Furacão’, entrou em campo neste domingo (12) para mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Na Arena Vera Cruz, em Betim (MG), o time rubro-negro foi superado pelo Atlético Mineiro, por 2 a 1.

A equipe da casa saiu na frente aos 16′ do primeiro tempo, com um gol de falta de Jorelyn. A zagueira do Galo voltou a marcar ainda na etapa inicial, aos 48′, ampliando para 2 a 0.

Após o intervalo, o Furacão foi em busca da reação. Paloma chegou a marcar, aos 14′, mas o gol foi anulado por impedimento. E aos 43′, em cobrança de falta, Paloma balançou a rede, descontando para o Rubro-Negro.

Com o resultado, o Athletico segue com um ponto conquistado, após três rodadas. A próxima partida das Gurias Furacão está marcada para sábado (18), contra o Real Ariquemes, às 15h, no CAT Caju.

Atlético Mineiro 2×1 Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro Feminino A1 2023: 1ª fase – 3ª rodada

Data: 12/03/2023 (domingo)

Horário: 15h

Local: Arena Vera Cruz, em Betim (MG)

Árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Atlético Mineiro: Nicole; Bárbara, Karol Bermúdez, Jorelyn e Katielle (Emily, no intervalo); Rafaela (Leidiane, no intervalo), Dayana e Luciana Gómez; Ludmila (Cotrim, aos 22′ do 2º tempo), Soraya e Guerra (Luana Rodrigues, aos 36′ do 2º tempo)

Técnica: Lindsay Camila

Gols: Jorelyn, aos 15′ e aos 48′ do primeiro tempo

Cartões amarelos: Jorelyn e Luana Rodrigues

Athletico Paranaense: Thaís Helena; Evellyn, Nayara, Jajá Amorim (Alê, aos 41′ do 2º tempo) e Thaís Prado; Paloma, Camila e Rafinha (Joyce, aos 41′ do 2º tempo); Lilian (Hilary, aos 23′ do 2º tempo), Nathalia (Iasmyn, aos 41′ do 2º tempo) e Thayslane (Giovanna, aos 41′ do 2º tempo)

Técnico: Brenno Basso

Gol: Paloma, aos 43′ do segundo tempo

Cartões amarelos: Lilian e Rafinha

Cartão vermelho: Nayara, aos 43′ do segundo tempo