(Crédito: Gustavo Oliveira/ Athletico Paranaense)

Jogando fora de casa, o Athletico acabou derrotado pelo Internacional na noite deste sábado (5 de novembro), em duelo válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O time comandado por Felipão, que ainda briga na competição para garantir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, fez jogo duro na maior parte do tempo e chegou a dominar a partida no começo da segunda etapa. Quando era melhor em campo, porém, acabou tomando um gol ‘por acaso’ e a partir daí desmoronou, sofrendo logo em seguida o segundo tento.

CONFIRA O RELATO COMPLETO DA PARTIDA: Athletico toma gol ‘por acaso’, desmorona e perde para o Internacional no Beira-Rio

ATUAÇÕES DO ATHLETICO CONTRA O INTERNACIONAL

Bento (6,5)

Falhou num cruzamento. Mas não teve culpa nos gols e evitou uma derrota mais elástica.

Khellven (6,0)

Teve muito trabalho para lidar com Pedro Henrique. Razoável no apoio.

Pedro Henrique (6,0)

Seguro na defesa e no final do jogo ainda acertou uma bola no travessão.

Thiago Heleno (5,5)

Acabou expulso já no fim da partida, ao tentar dar um chutão e acertar o adversário,

Pedrinho (6,0)

Desceu bastante ao ataque, mas faltou ser mais efetivo. Razoável na defesa.

Hugo Moura (6,0)

Firme na marcação e eficiente na saída de bola. Sentiu uma lesão na coxa.

Erick (5,0)

Entrou na volta do intervalo e acabou sendo involuntariamente decisivo para a vitória colorada.

Fernandinho (6,5)

Foi o motor do time. Finalizou com perigo de fora da área e tentou alguns lançamentos.

Alex Santana (6,0)

Ficou mais dedicado à marcação e quando apareceu no ataque foi para chutar longe do gol.

Christian (5,5)

Entrou aos 25-2º e errou mais da metade dos passes que tentou.

David Terans (6,0)

Arriscou alguns chutes a gol, mas faltou pontaria. Razoável na armação.

Rômulo (6,0)

Entrou aos 25-2º. Tentou algumas jogadas, mas pouco criou de efetivo.

Vitinho (6,5)

Um chute perigoso de fora da área quando o jogo estava ainda em 0 a 0.

Cuello (6,0)

Entrou aos 25-2º. Outro que tentou, mas pouco acertou. Faltou eficiência.

Vitor Roque (5,5)

Ficou boa parte do tempo isolado no ataque e teve poucas chances para produzir algo.

Pablo (S/N)

Entrou aos 36-2º. Ficou pouco tempo em campo e pouco participou do jogo.