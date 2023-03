Deco em ação pelo Barcelona: ex-jogador de Felipão na seleção de Portugal (Crédito: Divulgação/FCBarcelona.com)

O site espanhol Mundo Deportivo publicou nessa quinta-feira (dia 16) um novo capítulo sobre a negociação entre Barcelona e Athletico Paranaense pelo atacante Vitor Roque, 18 anos. Uma das novas informações é que o clube espanhol vê como trunfo a boa relação entre Deco e Felipão, além da participação de André Cury, empresário do jogador.

Brasileiro naturalizado português, Deco brilhou com a camisa do Barcelona ao lado de Ronaldinho Gaúcho e Messi. Hoje, aos 45 anos, é observador técnico do clube espanhol na América do Sul. Como jogador, defendeu a seleção portuguesa sob o comando de Felipão, hoje diretor-técnico do Athletico.

Já André Cury, hoje empresário de Vitor Roque, trabalhou no Barcelona até 2020 e foi um dos responsáveis pela negociação para levar Neymar do Santos para a Espanha.

A reportagem do Mundo Deportivo afirma que um desafio é a firmeza de Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico. “O clube enfrenta uma negociação que será difícil, pelo interesse de outros clubes, pelo preço elevado e, também, pelo capacidade de negociação do presidente do Athletico Panaraense, Mário Celso Petraglia”, diz o texto, completando que o dirigente tem “fama de ser muito duro nos negócios”. Segundo o site espanhol, o Athletico pretende pedir de 35 a 40 milhões de euros.

VALORES

O Mundo Deportivo lembra que Petraglia vendeu Kleberson para o Manchester United por 6,5 milhões de libras em 2003 e o volante Fernandino por 7,8 milhões de euros em 2005. E cita que, na maioria dos casos, o clube brasileiro sempre prefere manter uma porcentagem dos direitos econômicos para lucrar em uma futura venda.

Curiosamente, o site espanhol não citou as três maiores vendas do Athletico na história – Renan Lodi, Lucas e Bruno Guimarães — todas acima dos 20 milhões de euros, segundo dados do site Transfermarkt.de, especializado no mercado da bola.

MAIORES VENDAS DO ATHLETICO

Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt

Jogador Idade* Posição Clube comprador Valor** Ano 1º Renan Lodi 21 lateral Atlético Madrid 21,7 2020 2º Lucas 21 atacante Rennes 21,3 2000 3º Bruno Guimarães 22 volante Lyon 20 2020 4º Kleberson 24 volante Manchester Utd 8,6 2003 5º Hernani 22 volante Zenit 8 2016 5º Robson Bambu 22 zagueiro Nice 8 2020 7º Fernandinho 20 volante Shakhtar Donetsk 7,8 2005 8º Abner 22 lateral Bétis 7 2023 8º Léo Pereira 23 zagueiro Flamengo 7 2019 10º Rony 24 atacante Palmeiras 6 2019 10º Vitinho 22 ponta Dynamo Kiev 6 2021 10º Pablo 26 atacante São Paulo 6 2019 13º Sidcley 25 lateral Dynamo Kiev 5 2018 13º Otávio 23 volante Bordeaux 5 2017 13º Jadson 21 meia Shakhtar Donetsk 5 2004 16º Paulo André 22 zagueiro Le Mans 4,5 2006 16º Lima 23 atacante Al-Ittihad 4,5 2005 18º Marcos Guilherme 22 meia-ponta Al-Wehda 4 2018 18º Nathan 19 meia Chelsea 4 2015 18º Ribamar 21 atacante Pyramids 4 2018 18º Paulo Rink 24 atacante Leverkusen 4 1997 22º Marcelo Cirino 22 atacante Flamengo 3,5 2014 22º Neto 21 goleiro Fiorentina 3,5 2011 24º Fernandão 28 atacante Fenerbahce 3,4 2015 25º Santos 32 goleiro Flamengo 3 2022 25º Lucas Fasson 21 zagueiro Lokomotiv 3 2022 25º Michel Bastos 22 lateral Lille 3 2006 25º Manoel 24 zagueiro Cruzeiro 3 2014 25º Ilan 23 atacante Sochaux 3 2005 25º Andrei 24 zagueiro Atlético Madrid 3 1997 *Idade no dia da venda **Em milhões de euros

OUTROS INTERESSADOS

O Mundo Deportivo também citou que Arsenal, Chelsea e Manchester United também estão interessados na contratação de Vitor Roque.

HISTÓRIA

Revelado na base do Cruzeiro, Vitor Roque foi comprado pelo Athletico em junho de 2022 por R$ 24 milhões – o equivalente a 4,7 milhões de euros. É a compra mais cara da história do clube. O jogador atuou em 36 dos 74 jogos do clube paranaense na temporada 2022. Foi titular em 18 jogos. Marcou sete gols e fez três assistências.

No início de 2023, o atacante foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Também terminou como artilheiro da competição, com seis gols em oito jogos. De volta ao clube, atuou em dois jogos do Paranaense, marcou três gols e fez uma assistência.