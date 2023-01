(Foto: Matheus Afonso/athletico.com.br )

O Athletico segue firme e forte na disputa pelo título da Copa São paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste sábado, jogando contra o Grêmio em Franca, o time paranaense chegou a ficar dois gols atrás no placar, com Rubens e Hiago deixando os gaúchos com boa vantagem. Ainda no primeiro tempo, porém, Juninho descontou a vantagem com um gol de pênalti e na segunbda etapa o cenário mudou completamente, com Juninho (mais uma vez) e João Vítor fazendo os gols da classificação.

Com a vitória, o rubro-negro garante um lugar nas oitavas de final da competição e irá enfrentar o Floresta (CE). Passando de fase, poderá ainda enfrentar Chapecoense, Mirassol, Palmeiras ou Juazeirense nas quartas de final.

Depois da partida, o autor do gol da virada athleticana, João Vítor, destacou a garra do time. “Um dos pilares do Athletico é a raça e enquanto a gente estiver jogando com essa camisa, vamos jogar com raça até o final.”

Coritiba é eliminado

Outro paranaense que ainda estava na disputa da Copinha, o Coritiba acabou se despedindo da competição neste domingo. O alviverde empatou em 0 a 0 contra o Novorizontino, em partida truncada, e o confronto teve de ser decidido nos pênaltis. Melhor para os paulistas, que conseguiram vencer por 4 a 3.