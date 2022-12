Alex Telles (foto: Lucas Figueiredo / CBF)

O lateral-esquerdo Alex Telles deixou chorando o jogo entre Brasil e Camarões pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar, no Estádio Lusail. O jogador substitui o lesionado Alex Sandro na posição e sentiu dores no joelho direito no segundo tempo.

Alex Telles tem 29 anos e fazia seu segundo jogo pela seleção na Copa, a estreia como titular no torneio. O lateral, que atua no espanhol Sevilla, passa a ser mais uma preocupação para o técnico Tite.

Após deixar o gramado, Alex Telles foi acolhido pela equipe médica da seleção brasileira e já colocou uma proteção no joelho.

A seleção brasileira perdeu por alguns jogos Neymar, com lesão no tornozelo direito, Alex Sandro, com dores no quadril, e Danilo, que machucou o tornozelo esquerdo.

Sem Alex Telles, Tite optou por colocar o zagueiro Marquinhos, do PSG, improvisado na lateral esquerda. Para o jogo das oitavas de final, ainda há dúvidas sobre as condições do titular da posição, Alex Sandro.