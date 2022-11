Reprodução / Whoscored

Apesar da vitória sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24), o Brasil não empacou nenhum jogador na seleção da primeira rodada da Copa do Mundo. Ao menos nenhum nas análises do site WhoScored, especialista em estatísticas de futebol. A partida do Brasil encerrou a primeira rodada da competição.

A equipe escolhida pelo Whoscored, baseada no desempenho dos jogadores, ficou com Courtois (Bélgica, nota 8.3); Preciado (Equador, 8.0), Alderweireld (Bélgica, 8.0), Lovren (Croácia, 7.8) e Alba (Espanha, 8.3); Rabiot (França, 8.7), Bellingham (Inglaterra, 8.4), Saka (Inglaterra, 9.2) e Dani Olmo (Espanha, 8.7); Enner Valencia (Equador, 8.8) e Griezmann (França, 8.8). O esquema escolhido foi o 4-4-2.

No Brasil, as três maiores notas pelo WhoScored diante da Sérvia foram do volante Casemiro (7.9) e dos atacantes Vinicius Júnior (7.8) e Richarlison (8.5). Nenhuma delas superaria as dos jogadores selecionados.