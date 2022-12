Lucas Figueiredo / CBF

O zagueiro Thiago Silva foi o destaque do Brasil no empate em 1 a 1 diante da Croácia, nesta sexta-feira (9), nas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira perdeu nos pênaltis e foi eliminada. Os croatas avançaram às semifinais.

Alisson (6,0)

Não teve culpa no gol. Não precisou fazer nenhuma outra defesa

Militão (6,5)

Segurou bem a defesa como lateral-direito. Só apoiou depois do segundo tempo. Saiu porque cansou

Alex Sandro (5,5)

Entrou no intervalo da prorrogação. Participou pouco do jogo

Marquinhos (5,5)

Esteve seguro na zaga, mas levou azar no lance do gol. Errou o pênalti

Thiago Silva (7,0)

Como zagueiro direito ou zagueiro esquerdo, tirou todas as bolas da área

Danilo (5,0)

Erros e acertos na marcação como lateral-esquerdo. Irregular no apoio. Na direita, deu espaço no lance do gol

Casemiro (6,5)

Firme na marcação, eficiente nos passes. Acertou seu pênalti

Lucas Paquetá (6,5)

Esforçado, mexeu-se bastante. Deu o passe para o gol

Fred (5,0)

Entrou no intervalo da prorrogação. Perdeu a jogada e deu o campo para o gol da Croácia

Raphinha (5,0)

Não produziu praticamente nada enquanto esteve em campo

Antony (6,0)

Entrou no intervalo. Fez jogadas agudas pela ponta e ajudou na marcação

Neymar (6,5)

Fez um golaço, mas foi a única boa jogada que acertou na partida. Perdeu duas chances cara a cara com o goleiro

Vinícius Júnior (5,5)

Bem marcado, deu um chute a gol e só. Não conseguiu produzir nem driblar

Rodrygo (6,0)

Entrou no intervalo. Fez o jogo do Brasil fluir. Decisivo no lance do gol. Errou o pênalti

Richarlison (5,5)

Fez algumas jogadas de pivô, apenas isso

Pedro (6,0)

Entrou aos 39-2º. Também fez algumas jogadas de pivô, e deu duas finalizações. Acertou o pênalti