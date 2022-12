Vinicius Júnior (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Os atacantes Vinicius Júnior e Richarlison foram os destaques do Brasil na vitória de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

Alisson (7,0)

Fez cinco defesas, sendo quatro difíceis. Sem culpa no gol

Weverton (sem nota)

Entrou aos 35-2º. Jogou pouco tempo

Militão (6,0)

Improvisado na lateral, fechou bem os espaços no lado direito da defesa

Daniel Alves (6,0)

Entrou aos 18-2º. Quase fez um golaço. Teve pouco trabalho na defesa

Marquinhos (6,0)

Seguro na defesa. Ainda ajudou no terceiro gol

Thiago Silva (6,5)

Foi bem na defesa e nos passes. Ainda deu o passe para o terceiro gol

Danilo (6,0)

Improvisado na lateral-esquerda, deu conta do recado. Cometeu um erro apenas

Bremen (5,5)

Entrou aos 27-2º também improvisado na lateral. Alguns errinhos defensivos

Casemiro (6,5)

Campeão de desarmes do time. Foi bem no apoio. Deu bons passes perto da área

Lucas Paquetá (7,0)

Fez um golaço. Perdeu um gol por errar a passada. Tocou bem a bola no meio

Raphinha (6,0)

Deu o passe para o primeiro gol. Mas perdeu outras chances por preciosismo

Neymar (6,5)

Cobrou bem o pênalti. Às vezes prendia demais a bola

Rodrygo (sem nota)

Entrou aos 36-2º. Jogou pouco tempo

Vinicius Jr (7,5)

Abriu o placar e fez a jogada do 4º gol. Incomodou constantemente os coreanos pelo lado esquerdo

Martinelli (5,5)

Entrou aos 27-2º. Arriscou algumas jogadas pela ponta sem sucesso

Richarlison (7,5)

Lutou na frente. Cavou um pênalti e fez um belo gol no qual iniciou e finalizou a jogada