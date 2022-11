Reprodução / Twitter – Benzema

Karim Benzema, atual vencedor da Bola de Ouro, está fora da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pela Federação Francesa de Futebol em comunicado divulgado neste sábado. O atacante precisou sair mais cedo do treino por conta de um desconforto na coxa esquerda. Mais tarde, após a realização de uma ressonância magnética, foi constatada uma lesão que vai exigir uma recuperação de três semanas.

Por meio de notas nas redes sociais, o jogador se manifestou. O atacante do Real Madrid confirmou a sua desistência da Copa do Mundo e disse que a sua decisão foi tomada em benefício do time francês e no sucesso da equipe de Didier Deschamps no torneio do Catar.

“Na minha vida nunca desisti, mas esta noite tenho que pensar no time como sempre fiz, então, a razão me diz para deixar meu lugar para alguém que possa ajudar nosso grupo a fazer uma grande Copa do Mundo. Obrigado por todas as suas mensagens de apoio.”

Neste sábado, Benzema chegou a fazer o primeiro treino ao lado dos companheiros, mas teve de deixar o campo mais cedo. O técnico francês Didier Deschamps tem até segunda-feira para poder convocar outro jogador.

Deschamps lamentou a ausência de Benzema, mas afirmou que acredita nos jogadores que ele tem à disposição. “Estou extremamente triste por Karim, que fez desta Copa do Mundo um grande objetivo. Apesar deste novo golpe para a seleção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Faremos tudo para cumprir o imenso desafio que nos espera”, disse o treinador nacional.

O atleta, que vem de um período de recuperação de seguidas lesões no Real Madrid, estava sendo monitorado pelo departamento médico. Ele fez apenas 12 dos 21 jogos do Real Madrid até a paralisação da temporada para a Copa. Sua última partida foi no dia 2 de novembro, na goleada do time espanhol sobre o Celtic, pela Liga dos Campeões.

No treinamento deste sábado, o ganhador da última edição da Bola de Ouro chegou a participar de uma formação com quatro jogadores ofensivos armada pelo técnico Didier Deschamps com Griezmann, Mbappé e ainda Giroud.

A onda de cortes às vésperas da Copa do Mundo do Catar deixa o ambiente na seleção francesa ainda mais tenso. Recentemente, Deschamps teve que desconvocar o zagueiro Kimpembe e o atacante Nkunku também por lesão. O treinador já havia perdido os volantes Pogba e Kanté, também machucados.

Atual campeã do Mundo, a França está no Grupo D e estreia na competição na próxima terça-feira, dia 22, diante da Austrália. O segundo jogo dos franceses acontece no dia 26 com a Dinamarca e a última partida da fase classificatória será no dia 30, quando enfrenta a Tunísia.