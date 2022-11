Lucas Figueiredo/CBF

Além dos títulos e vitórias, outro fator é importante no futebol moderno: o valor de mercado dos jogadores. Neste quesito, o Brasil tem o segundo elenco mais valioso entre todas as seleções da Copa do Mundo, atrás apenas da Inglaterra. O estudo foi conduzido pelo CIES Football Observatory, plataforma internacional especializada em dados esportivos, e liberado nesta semana.

Apenas os jogadores convocados para a lista final – até 26 por seleção – foram levados em consideração. Tite, por exemplo, chamou 87 atletas diferentes ao longo do último ciclo. Ao todo, o Brasil tem o valor estimado de sua seleção em 1,455 bilhões de euros (R$ 8,1 bilhões). Autor do último título da Champions League, Vinícius Jr. foi avaliado como o mais valioso do elenco brasileiro, em 201 milhões de euros (cerca de R$ 1,12 bilhões). Já Neymar, camisa 10 da seleção, foi avaliado em 70 milhões de euros (cerca de R$ 390 milhões).

A Inglaterra é, segundo o levantamento, a seleção mais valiosa entre as 32 que disputam a Copa no Catar. Comandada por Gareth Southgate, conta com um elenco jovem e o jogador mais valioso do torneio, Jude Bellingham. Uma das promessas do futebol para os próximos anos, o meio-campista do Borussia Dortmund vale 202 milhões de euros (cerca de R$ 1,125 milhões) de acordo com o CIES. Ao todo, o elenco inglês foi avaliado em 1,499 bilhões de euros (R$ 8,35 milhões).

Além de Inglaterra e Brasil, o top cinco também conta com França (1,337 bilhão de euros; R$ 7,45 bilhões), Espanha (1,201 bilhão de euros; R$ 6,69 bilhões) e Portugal (1,154 bilhão de euros; R$ 6,43 bilhões), respectivamente. Atrás de Bellingham e Vini Jr., os outros jogadores mais valiosos do torneio são Mbappé, da França, Pedri, da Espanha, e Musiala da Alemanha.

Na lanterna do ranking ficou a Costa Rica, seleção que se classificou para o Mundial na repescagem após derrotar a Nova Zelândia. Com seu elenco estimado em apenas 23 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões), menos de 1 milhão por jogador, Keylor Navas, capitão da seleção, é o mais valioso: 4 milhões de euros (R$ 22,2 milhões).

Confira o ranking completo das seleções mais valiosas da Copa do Mundo

Inglaterra – 1,499 bilhões de euros

Brasil – 1,455 bilhões de euros

França – 1,337 bilhões de euros

Espanha – 1,201 bilhões de euros

Portugal – 1,154 bilhões de euros

Alemanha – 1,020 bilhões de euros

Holanda – 756 milhões de euros

Argentina – 748 milhões de euros

Uruguai – 590 milhões de euros

Bélgica – 562 milhões de euros

Croácia – 478 milhões de euros

Sérvia – 404 milhões de euros

Dinamarca – 403 milhões de euros

Suíça – 366 milhões de euros

Estados Unidos – 365 milhões de euros

Senegal – 315 milhões de euros

Marrocos – 315 milhões de euros

Polônia – 313 milhões de euros

Gana – 207 milhões de euros

Japão – 205 milhões de euros

México – 195 milhões de euros

Canadá – 193 milhões de euros

País de Gales – 181 milhões de euros

Camarões – 177 milhões de euros

Equador – 163 milhões de euros

Coreia do Sul – 159 milhões de euros

Tunísia – 57 milhões de euros

Irã – 53 milhões de euros

Arábia Saudita – 49 milhões de euros

Austrália – 38 milhões de euros

Catar – 29 milhões de euros

Costa Rica – 23 milhões de euros