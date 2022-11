Éder Militão: provável titular na da lateral-direita (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

A seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira (dia 28) às 13 horas (de Brasília) para seu segundo jogo na Copa do Mundo do Catar. O adversário dessa vez é a Suíça, 15ª colocada do ranking da Fifa e que terminou invicta a campanha nas Eliminatórias da Europa, ficando à frente de Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia.

O jogo de hoje será no Estádio 974, em Doha, com transmissão pela TV Globo (TV aberta) e Sportv (cabo).

VAGA ANTECIPADA

Após vencer a Sérvia na primeira rodada, o Brasil pode garantir vaga antecipada às oitavas de final. Para isso, precisa derrotar a Suíça. Na terceira e última rodada do Grupo G, a seleção de Tite pega Camarões, sexta-feira às 16 horas.

A Suíça, que venceu Camarões na 1ª rodada, está na mesma situação que o Brasil: garante vaga antecipada se ganhar hoje.

FASES

A fase do Brasil é melhor. São 16 jogos seguidos sem perder – 13 vitórias e três empates. A última derrota foi em julho de 2021, na derrota por 1 a 0 para a Argentina, na final da Copa América. Já a Suíça faz temporada irregular: 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas.

ESCALAÇÃO

Tite tem desfalques para escalar o Brasil. Neymar e o lateral-direito Danilo sofreram lesões no tornozelo. Estão vetados para esse jogo e são dúvidas para o restante da Copa. A vaga de Danilo pode ficar com o zagueiro Éder Militão, que atuou parte da carreira como lateral, ou com Daniel Alves. “A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, de agora, passá-la na hora do jogo. Em termos estratégicos, você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função e tem característica para tal. O Dani é construtor, fora as qualidades técnica e de liderança. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar”, afirmou Tite, em entrevista coletiva.

Na Suíça, o técnico Murat Yakin poderá repetir a escalação da estreia. A única baixa é o atacante velocista Okafor, lesionado.

ESQUEMA TÁTICO

O Brasil vem jogando no 4-2-3-1, com Neymar como meia ofensivo centralizado. A principal opção sem ele é adiantar Paquetá, que jogou como volante na estreia. Com isso, o volante Fred entraria na equipe. Outra alternativa é escalar Everton Ribeiro. Tite testou essas duas alternativas. Ele não chegou a testar Bruno Guimarães como volante, nem Rodrygo como substituto de Neymar.

BRASIL x SUÍÇA

BRASIL: Alisson; Éder Militão (Dani Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Fred (Everton Ribeiro); Raphinha, Lucas Paquetá e Vini Jr; Richarlison. Técnico: Tite

SUÍÇA: Sommer; Widmer, Schar, Akanji e Rodriguez; Freuler e Xhaka; Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin

Árbitro: Ivan Barton (ESA)

Local: Estádio 974, em Doha (CAT)

TV: Globo e Sportv