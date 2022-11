Richarlison comemora gol sobre a Sérvia (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

O Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo de 2022, no Catar. No jogo no estádio Lusail, em Doha, o time do técnico Tite venceu por 2 a 0 a Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G. O Brasil volta a campo na segunda-feira (dia 28) às 13 horas, para enfrentar a Suíça. Na sexta-feira (dia 2) às 16 horas, o duelo será contra Camarões.

Em relação ao desempenho, a partida foi dura no primeiro tempo, quando a Sérvia se desgastou para anular o Brasil. No segundo tempo, quando a seleção de Tite impôs sua qualidade e bom repertório ofensivo, a vitória veio ao natural. Além dos dois gols, a equipe ainda colocou duas bolas na trave e criou pelo menos mais três chances claras.

SÉRIE INVICTA

A seleção brasileira ampliou sua série invicta para 16 jogos – 13 vitórias e três empates. A última derrota foi em julho de 2021, na derrota por 1 a 0 para a Argentina, na final da Copa América. A Sérvia, 21º colocada do ranking da Fifa e que terminou invicta nas Eliminatórias da Copa, defendia uma invencibilidade de seis jogos – cinco vitórias e um empate.

ARTILHEIRO

O atacante Richarlison soma agora 19 gols em 39 jogos pela seleção brasileira.

ESCALAÇÃO

O técnico Tite tinha os 26 jogadores à disposição. Ele usou como base o esquema tático 4-2-3-1, com Casemiro e Paquetá como volantes. Neymar era meia ofensivo centralizado, entre Vini Jr e Raphinha pelos lados do campo.

Os esquemas táticos das duas equipes (Crédito: Reprodução/Sofascore)

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi truncado e com poucas jogadas ofensivas. A Sérvia passou a maior parte do tempo recuada e mostrando muita força defensiva. O Brasil não forçou o ritmo. Rodou a bola com paciência e esperou brechas para atacar. Foram poucas. O time de Tite só finalizou quatro vezes – duas de fora da área. As melhores jogadas foram aos 26, aos 34 e aos 41. Aos 26, Thiago Silva deu belo passe em profundidade e Vini Jr quase saiu na cara do gol, mas o goleiro chegou antes. Aos 34, Raphinha tabelou com Paquetá, saiu na cara do gol e chutou fraco demais. Aos 41, Casemiro lançou e a zaga falha. Vin Jr entrou livre, mas foi travado na hora do chute. A Sérvia pouco atacou e só levou algum perigo em dribles de Tadic (Ajax) e em bolas altas para Mitrovic (Fulham).

SEGUNDO TEMPO

O Brasil voltou do intervalo com domínio absoluto e atacando com frequência. Raphinha perdeu duas chances claras – aos 1 e aos 7 minutos. E Neymar, na cara do gol, mandou para fora, aos 9. Aos 14, Alex Sandro, revelado pelo Athletico Paranaense, chutou de longe e acertou a trave. O gol veio aos 17, após boa jogada de Neymar, chute de Vini Jr, rebote do goleiro e finalização de Richarlison. Aos 27, um golaço de Richarlison, com um chute acrobático, aproveitando cruzamento rasteiro de Vini Jr. Aos 35, Casemiro acertou a trave, em belo chute de fora da área.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 28, as primeiras trocas no Brasil, com as saídas de Paquetá e Vini Jr para as entradas do volante Fred e do ponta Rodrygo. Aos 33, saiu Richarlison e entrou o atacante Gabriel Jesus. Aos 35, Neymar sentiu dores no tornozelo e foi substituído pelo ponta Antony. Aos 43, Martinelli entrou no lugar de Raphinha.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Brasil somou 59% de posse de bola, 22 finalizações (8 certas), 6 faltas cometidas e 87% de precisão nos passes. A Sérvia teve 4 finalizações (nenhuma certa), 12 faltas cometidas e 80% de precisão nos passes. Os dados são do Sofascore.

BRASIL 2×0 SÉRVIA

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá (Fred); Raphinha (Martinelli), Neymar (Antony) e Vini Jr (Rodrygo); Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Tite

Sérvia: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic (Radonjic), Gudelj (Ilic), Sergej Milinkovic-Savic, Lukic (Lazovic) e Mladenovic (Vlahovic); Tadic e Mitrovic (Maksimovic). Técnico: Dragan Stojkovic

Gols: Richarlison (17-2º e 27-2º)

Cartões amarelos: Gudelj, Pavlovic, Lukic (S).

Árbitro: Alireza Faghani (IRA)

Público: 88.103

Local: Lusail Stadium (Doha), às 16 horas (de Brasília)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

20 – Casemiro solta a bomba de longe. O goleiro segura, quase no centro.

25 – Tadic cruza da direita. Alisson chega antes que Mitrovic e segura.

26 – Thiago Silva dá belo passe em profundidade. Vini Jr sai na cara do gol, mas o goleiro chega antes e salva.

34 – Raphinha tabela com Paquetá, sai na cara do gol e chuta fraco, no centro. O goleiro segura.

41 – Casemiro lança. A zaga falha. Vin Jr entra livre e chuta cruzado. Milenkovic trava o chute na última hora.

Segundo tempo

1 – Raphinha rouba a bola no ataque, invade a área e chuta. O goleiro salva.

7 – Paquetá enfia para Raphinha, livre na área. Pavlovic se atira e salva na última hora.

9 – Vini Jr cruza rasteiro. Na cara do gol, Neymar chuta para fora.

14 – Alex Sandro arrisca de longe. A bola explode na trave.

17 – Gol do Brasil. Neymar faz boa jogada. Vini Jr aproveita, dentro da área, e chuta forte. O goleiro dá rebote e Richarlison cutuca para o gol vazio.

20 – Neymar parte livre em contra-ataque, mas demora e é desarmado. Vini Jr pega a sobra na área e escorrega na hora de chutar.

27 – Gol do Brasil. Vini Jr cruza rasteiro. Richarlison domina no centro da área e dá um chute acrobático, no canto. Golaço!

35 – Casemiro chuta de fora da área. A bola explode na trave.

36 – Rodrygo chuta da entrada da área e o goleiro pega no canto.