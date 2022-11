Youssoufa Moukoko (Reprodução/Youtube)

A Fifa divulgou a lista dos jogadores mais jovens a disputar a Copa do Mundo, sediada pelo Catar. A seleção brasileira tem dois jogadores entre os mais velhos do mundial, mas nenhum aparece no ranking dos mais novos, que têm menos de 20 anos de idade.

Youssoufa Moukoko, da Alemanha, é o mais novo do torneio e acabou de completar seus 18 anos. O jogador é camaronês naturalizado alemão e atua como atacante.

No ranking geral, são 45 jogadores que têm menos de 20 anos e poderiam até competir nas categorias Sub-20.

Gabriel Martinelli, de 21 anos, é o jogador mais novo da seleção brasileira. Mas ele ficou longe do Top 10 dos mais jovens do mundial. O jogador ficou com a 56ª posição no ranking geral da Fifa.

Neste ano, nem o recorde dos mais jovens nem o dos mais velhos foi quebrado. O mais novo é Norman White, que tinha acabado de fazer 17 anos quando jogou pela seleção irlandesa na Copa do Mundo de 1982. Já o mais velho já convocado para o Mundial continua a ser Essam El-Hadary, que tinha 45 anos e 161 dias quando jogou pelo Egito na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Confira a lista dos 10 jogadores mais jovens da Copa do Catar:

1 – Youssoufa Moukoko (Alemanha): 18 anos

2 – Garang Kuol (Austrália): 18 anos e 66 dias

3 – Gavi (Espanha): 18 anos e 107 dias

4 – Jewison Bennette (Costa Rica): 18 anos e 158 dias

5 – Bilal El Khannouss (Costa Rica): 18 anos e 194 dias

6 – Fatawu Issahaku (Gana): 18 anos e 257 dias

7 – António Silva (Portugal): 19 anos e 21 dias

8 – Zeno Debast (Bélgica): 19 anos e 27 dias

9 – Jude Bellingham (Inglaterra): 19 anos e 144 dias

10 – Brandon Aguilera (Costa Rica): 19 anos e 145 dias