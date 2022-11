Iuri Poletti/Divulgação

O início da Copa do Mundo do Catar está próximo. O Mundial começa neste domingo, às 13h00 (horário de Brasília), com o duelo entre Catar e Equador. Na quinta-feira, 24, o Brasil inicia sua jornada rumo ao hexacampeonato do torneio contra a Sérvia, às 16h00. O Estadão acompanha todos os jogos em tempo real.

Para assistir às partidas do Mundial pela TV Aberta, a TV Globo será a única opção disponível para acompanhar o torneio. Na TV Fechada, a transmissão fica a cargo do SporTV, SporTV 2 e SporTV, que pertencem ao Grupo Globo.

No mundo do streaming, a plataforma do Grupo Globo, a Globoplay, também fará a transmissão das partidas da Copa do Mundo do Catar. As partidas que forem exibidas pela Globo na TV Aberta poderão ser assistidas de forma gratuita na plataforma. Já os jogos transmitidos pelos canais SporTV serão exibidos apenas para assinantes do serviço.

NOVIDADE NA TRANSMISSÃO

Em parceria com a empresa Livemode, que adquiriu os direitos de transmissão junto a Fifa, o produtor de conteúdo brasileiro Casimiro Miguel será responsável por transmitir 22 jogos do Mundial- incluindo todos da seleção brasileira, as semifinais e a decisão.

Além das transmissões, Casimiro fará ‘reacts’ de todos os 64 jogos do Mundial, em seu canal de cortes no Youtube.