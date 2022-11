Divulgação/FTF.Officielle

Todos os olhos estavam em Christian Eriksen, mas o meia teve atuação discreta no empate em 0 a 0 entre Dinamarca e Tunísia, nesta terça-feira, pelo Grupo D da Copa do Mundo. Favorita no confronto, a seleção europeia não conseguiu imprimir seu ritmo de jogo e teve um duelo equilibrado com os africanos em uma partida de poucas emoções, no que foi o primeiro 0 a 0 do Mundial do Catar.

Em junho do ano passado, Eriksen, principal jogador da seleção dinamarquesa, sofreu uma parada cardíaca no duelo com a Finlândia, na Eurocopa. Depois de cerca de 15 minutos de atendimento em campo para ressuscitá-lo, o jogador saiu do campo de maca, auxiliado por um balão de oxigênio e foi levado a um hospital. Ele passou por uma cirurgia para colocar um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), destinado à regulação da frequência cardíaca, e acabou retornando aos gramados.

A Dinamarca foi semifinalista da Eurocopa e vinha de resultados consistentes no atual ciclo para a Copa do Catar, incluindo duas vitórias sobre a França, neste ano, pela Liga das Nações da Uefa, mas fez um jogo abaixo do esperado. A equipe nórdica fez um primeiro tempo burocrático diante da Tunísia, sem reproduzir as atuações seguras que teve ao longo de 2022.

Do outro lado do confronto, a o time africano era organizado e valente em campo. A estratégia para vencer era jogar nos contra-ataques. Até chegou a abrir o placar apostando nessa estratégia aos 23 minutos com Jebali, mas a arbitragem corretamente anulou o gol por impedimento. Fora do campo, os animados tunisianos tomaram conta das arquibancadas e fizeram uma bonita festa.

Após o intervalo, os contra-ataques da Tunísia voltaram a trazer perigo para a Dinamarca, que só circulava a bola e não encontrava espaços para finalizar. Aos dez minutos, Skov Olsen aproveitou o bate-rebate na área e abriu o placar para os dinamarqueses, mas o gol foi anulado após a marcação de impedimento.

Aos 22, Eriksen arriscou um chute de fora da área, mas parou no goleiro, que mandou para escanteio. Na cobrança, Cornelius cabeceou na trave. O jogo voltou a esfriar até os acréscimos, quando o árbitro César Arturo Ramos foi à cabine do VAR checar um possível pênalti a favor da Dinamarca, mas descartou a marcação. O resultado garantiu um ponto importante para a Tunísia e dois desperdiçados para os dinamarqueses.

FICHA TÉCNICA:

DINAMARCA 0 X 0 TUNÍSIA

DINAMARCA – Schmeichel; Andersen, Christensen e Kjaer (Jensen); Kristensen, Maehle, Delaney (Damsgaard) e Hojbjerg; Olsen (Lindstrom), Eriksen e Dolberg (Cornelius). Técnico: Kasper Hjulmand.

TUNÍSIA – Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager (Kehrida), Skhiri, Laidouni (Sassi), Abdi, Ben Slimene (Sliti), Msakni (Mejbri), Jebali (Khenissi). Técnico: Jalel Kadri.

CARTÕES AMARELOS – Kristensen, Jensen, Khenissi.

ÁRBITRO – César Arturo Ramos Palazuelos (México).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 42.925 pagantes.

LOCAL – Education City, em Doha, no Catar.