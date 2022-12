O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras (Foto: Cesar Greco)

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, é o favorito para assumir a seleção brasileira, no lugar de Tite. Ao menos é o que aponta uma enquete on-line do portal UOL. O treinador português, atualmente no Palmeiras, recebeu mais de 1/3 dos votos da enquete.

O portal colocou 11 opções de treinadores: quatro estrangeiros e sete brasileiros cujos nomes já foram ao menos ventilados para a sucessão de Tite — que confirmou nesta sexta-feira que vai deixar o cargo.

Abel recebeu 35% dos votos. Em seguida, aparece o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City (Inglaterra), e o português Jorge Jesus (ex-Flamengo e hoje no Fenerbahçe, da Turquia). Curiosamente, os três mais votados na enquete são estrangeiros.

Depois, pela ordem, aparecem Dorival Júnior (campeão da última Libertadores pelo Flamengo e que deixou o clube), Fernando Diniz (Fluminense), Rogério Ceni (São Paulo), Renato Gaúcho (Grêmio), Cuca (deixou o Atlético-MG ao fim do Brasileirão), Mano Menezes (Internacional), o argentino Jorge Sampaoli (ex-Santos e Atlético-MG) e Vítor Pereira (deixou o Corinthians ao fim do Brasileirão).

Os mais votados para suceder Tite na seleção

35,31% – Abel Ferreira

26,57% – Pep Guardiola

8,89% – Jorge Jesus

6,12% – Dorival Júnior

5,85% – Fernando Diniz

5,18% – Rogério Ceni

4,84% – Renato Gaúcho

2,48% – Cuca

1,99% – Mano Menezes

1,73% – Jorge Sampaoli

1,05% – Vítor Pereira