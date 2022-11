Vinicius Jr: atacante do Real Madrid será titular na estreia. Lucas Figueiredo/CBF

Tite começa a sua segunda Copa do Mundo com ousadia. O treinador lançou mão de uma escalação ofensiva e colocou Vinicius Junior entre os titulares no time que enfrenta a Sérvia nesta quinta-feira, no Lusail Stadium, em Doha, no Catar. A formação para o duelo com os sérvios tem quatro atacantes e não inclui o volante Fred, que começa no banco de reservas.

Ao optar por Vinicius Junior, Tite coloca diante da Sérvia uma equipe inédita, que nunca jogou antes. Mas a formação com quatro atacantes ele já usou em amistoso com Gana em Paris, o penúltimo antes da Copa.

Naquela ocasião, o Brasil fez 3 a 0 nos ganeses. A diferença em relação a essa partida são apenas os laterais. Naquela partida, o treinador usou Éder Militão na direita e Alex Telles na esquerda. Os titulares nesta quinta são Danilo e Alex Sandro.

O Brasil começa sua trajetória em busca do hexa com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vinicius Junior, Raphinha e Richarlison.

Um dos principais jogadores do Real Madrid neste ano e autor do gol que deu à equipe espanhola o seu 14º título europeu, Vini Jr. diante da Sérvia seu 17º jogo pela seleção brasileira. Mas foi difícil de convencer Tite sobre sua titularidade.

Não bastasse o debate dessa semana sobre sua escalação ou não, o jogador do Real Madrid só foi convencer o treinador brasileiro de sua condição de titular neste ano. Em geral, mesmo tendo sido eleito o melhor brasileiro do mundo e integrando o Top 10 mundial na premiação da revista France Football, ele era opção para o banco.

Em março, Vinicius Junior foi companheiro de ataque de Neymar e Antony no último jogo da seleção em solo brasileiro. Na ocasião, ele marcou um dos quatro gols da vitória do Brasil sobre o Chile no Maracanã, em partida válida pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Tite fez mistério em relação à escalação desde que a seleção brasileira desembarcou no Catar. Apenas um dos quatro treinamentos no Grand Hamad Stadium, QG do Brasil em Doha, foi aberto. Em dois, apenas 15 minutos foram liberados para a imprensa. E o outro deles foi totalmente fechado.

A justificativa dada por Tite foi a de não municiar a Sérvia com informações táticas. A confirmação só veio mesmo com a divulgação oficial das escalações, enviadas pela Fifa aos jornalistas a uma hora da partida.

O Brasil integra o Grupo G, que também tem Suíça e Camarões. Depois de enfrentar os sérvios, o desafio será contra os suíços, dia 28, segunda-feira da próxima semana, às 13h (de Brasília), no Stadium 974.