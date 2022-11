Reprodução/Instagram

O mistério acabou. No começo da noite deste sábado, a Fifa oficializou quais serão as atrações do show de abertura da Copa do Mundo do Catar. O sul-coreano Jung Kook, da banda de k-pop BTS, e o cantor catari Fahad Al-Kubaisi serão responsáveis pela atração antes do duelo entre Catar x Equador.

“O tema da cerimônia de abertura é a união de toda a raça humana, interligando diferenças através da humanidade, do respeito e da inclusão. O futebol permite nos unir como uma única tribo, e a Terra é a tenda em que todos nós vivemos”, informou a Fifa.

O show acontecerá no estádio Estádio Al Bayt, local da primeira partida do Mundial. O evento está marcado para começar às 11h40 da manhã, pelo horário de Brasília, e terá duração de 30 minutos, de acordo com a organização.