O presidente da Fifa, Infantino (Crédito: Reprodução/Youtube/Fifa)

Poucas horas antes do início da Copa do Mundo do Catar, a Fifa informou às federações-membro que obteve receitas recordes de US$ 7,5 bilhões (cerca de R$ 40,3 bilhões) nos quatro anos de acordos comerciais vinculados ao Mundial de 2022.

A Fifa revelou seus resultados neste domingo para funcionários de mais de 200 federações. Isto é US$ 1 bilhão a mais do que a receita do ciclo comercial anterior vinculado à Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

A renda extra foi impulsionada por acordos comerciais com patrocinadores da sede da Copa do Catar. Qatar Energy juntou-se como patrocinador de primeira linha e novos patrocinadores de terceiro nível incluem o banco catariano QNB e a empresa de telecomunicações Ooredoo.

A maioria dos contratos de transmissão para esta Copa do Mundo foi assinada durante o mês de setembro no ano de 2011. Os acordos ocorreram no período da presidência de Joseph Blatter para os torneios que incluíram a Rússia e o Catar.