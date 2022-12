Mbappé (Foto: French Team / Twitter)

Atual campeã, a França inicia como ampla favorita sua jornada no mata-mata da Copa do Mundo. Neste domingo, às 12h, tenta confirmar sua força diante da instável Polônia, pelas oitavas de final. A partida será realizada no Estádio Al Thumama, mas a ordem de Deschamps é respeitar ao máxima a oponente. Quem avançar encara o vencedor de Inglaterra e Senegal, que jogam mais tarde, às 16h.

A França terminou a fase de grupos na liderança do Grupo D, com seis pontos, assim como a Austrália, que se classificou em segundo. Na última rodada, porém, entrou com os reservas e amargou uma derrota para a Tunísia, por 1 a 0.

Já a Polônia teve vida mais difícil no Grupo C e avançou em segundo, com quatro pontos, atrás da Argentina. Na última rodada, teve uma briga emocionante com o México pela vaga e só avançou pelo saldo de gols: 0 a -1.

Após iniciar o último jogo com reservas, o técnico Didier Deschamps naturalmente retornará com todas as suas estrelas no time titular. A escalação não deve ter nenhuma surpresa e o foco estará em ajustar a marcação, principalmente para dificultar a vida de Robert Lewandowski. Outro cuidado a se tomar são com os contra-ataques, que deverá ser a principal arma da Polônia.

Apesar do favoritismo, Deschamps pediu para seus jogadores respeitarem o adversário e admitiu preocupação com Lewandowski. “Eles têm um núcleo duro de jogadores com boa experiência internacional. Precisamos respeitar, pois eles merecem estar nas oitavas. Atenção máxima obviamente para Lewandowski. É um tipo de jogador que precisa ter seu espaço limitado”, analisou.

No lado da Polônia, o desafio do técnico Czeslaw Michniewicz é mudar a forma de jogo para que a estrela do time, Lewandowski, tenha mais apoio. Nos últimos jogos, ele ficou muito isolado e não teve muitas chances. Após uma vitória segura diante da Arábia Saudita, por 2 a 0, a tendência é que ele mantenha a base da escalação.

Confiante, Michniewicz garantiu que a Polônia apresentará um jogo bem diferente. “Meu time entrará em campo contra os franceses para fazer uma partida bem diferente da fase de grupos. A partir de agora, não há mais cálculos a fazer: passará para a fase seguinte quem for o vencedor do jogo”, destacou.