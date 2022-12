Angel Di Maria contra Lloris (Crédito: Fabio Ferrari/LaPresse/DiaEsportivo/Estadão Conteúdo)

O francês Hugo Lloris atingiu uma importante marca ao entrar em campo neste domingo, contra a Argentina, na final da Copa do Mundo do Catar. Ele se tornou o goleiro com maior número de partidas na história dos Mundiais. Com 20 jogos no currículo, deixou para trás o alemão Manuel Neuer.

Um dos líderes da seleção do técnico Didier Deschamps, o goleiro do Tottenham, da Inglaterra, já tinha obtido um outro importante recorde em sua trajetória pelo time nacional.

Nas quartas de final, no triunfo de 2 a 1 sobre a Inglaterra, o jogador completou 145 confrontos pela França, superando o defensor Liliam Thuram, campeão mundial em 1998.

O histórico de duelos no torneio para Hugo Lloris começou na Copa de 2010, na África do Sul, quando disputou as três partidas da fase de grupos. Na edição seguinte, em 2014, entrou em campo em cinco oportunidades.

No Mundial da Rússia, Lloris atuou em mais seis jogos, mesmo número de confrontos feitos no torneio disputado no Catar.

Na lista de goleiros que mais vezes estiveram presentes nos gramados em Copas do Mundo, Neuer vem em segundo lugar com 19 compromissos. Na terceira posição um brasileiro e um alemão aparecem empatados. Taffarel, campeão em 1994, nos Estados Unidos, e Sepp Maier, vencedor em 1974, na Alemanha, somam 18 aparições pelo torneio mais nobre de seleções.