Kylian Mbappé da França comemora apos marcar gol e empatar o jogo 2-2 durante partida entre Argentina x França válida pela final da Copa do Mundo FIFA 2022 realizada no Estádio Internacional de Lusail (Crédito: RICHARD CALLIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Ao longo dos 120 minutos da final entre França e Argentina, a artilharia da Copa do Mundo de 2022 trocou de pés entre Lionel Messi e Kylian Mbappé. Até os 35 minutos do segundo tempo do jogo, o craque argentino era o artilheiro isolado da Copa do Mundo de 2022.

E então, em dois minutos, Messi viu Mbappé anotar dois gols, empatar o jogo e ultrapassá-lo na artilharia do Mundial. O craque argentino, no entanto, reagiu. No segundo tempo da prorrogação, de rebote, Messi anotou o terceiro da argentina e empatou com o craque francês.

As emoções, no entanto, não pararam por aí. De pênalti, o francês conseguiu empatar o jogo e se isolou na artilharia do campeonato com 8 gols, faturando o prêmio Chuteira de Ouro, dado ao jogador que mais gols fez na competição.

Em segundo lugar, com sete gols, Lionel Messi. E em terceiro, empatados com quatro gols, o francês Olivier Giroud e o argentino Julian Álvarez.

Ao longo da competição, os camisas 10 da França e da Argentina trocaram o posto de artilheiro do torneio. Messi, inclusive, alcançou a marca de único jogador a anotar tentos em todas as fases da Copa do Mundo – fase de grupos, oitavas, quartas, semifinais e final.

O craque argentino fez seu décimo terceiro gol na história do torneio e ultrapassou o número de tentos feitos por Pelé. Já Mbappé, com apenas 23 anos, fez seu décimo segundo gol na história da competição e empatou a marca do Rei do Futebol.

Confira a lista dos artilheiros da Copa do Mundo do Catar:

8 gols – Kylian Mbappé (França);

7 gols – Lionel Messi (Argentina);

4 gols – Olivier Giroud (França) e Julian Álvarez (Argentina);

3 gols – Gonçalo Ramos (Portugal), Richarlison (Brasil), Bukayo Saka (Inglaterra), Álvaro Morata (Espanha), Marcus Rashford (Inglaterra), Cody Gakpo (Holanda) e Enner Valencia (Equador).