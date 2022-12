Reprodução/SporTV

Renata Silveira narrará a partida entre Holanda e Estados Unidos na TV Globo. O jogo, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, será disputado neste sábado, às 12h. A informação do retorno da locutora à TV aberta foi divulgada pelo narrador Luís Roberto durante a transmissão do jogo entre Portugal e Coreia do Sul.

Anteriormente, ela havia anunciado em suas redes sociais que passaria a transmitir os jogos no site do GE.com. “Galera, foi uma delícia estar com vocês nas manhãs da Globo durante a Copa. A partir de amanhã estarei transmitindo os jogos das 16h da terceira rodada no site do GE. Encontro vocês lá”, avisou a locutora em seu perfil no Twitter.

Primeira mulher a narrar uma partida de um Mundial em TV aberta no Brasil, a participação de Renata fez sucesso no Mundial do Catar. Em nove dias de competição, a locutora narrou sete jogos.

Ao todo, ela foi a responsável pela narração das partidas entre Dinamarca e Tunísia, Alemanha e Japão, Suíça e Camarões, País de Gales e Irã, Tunísia e Austrália, Japão e Costa Rica e Camarões e Sérvia.