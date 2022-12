Reprodução

O técnico da Bélgica, Roberto Martínez, mostrou-se bastante incomodado com os rumores repercutidos pela imprensa europeia de que os jogadores Kevin De Bruyne e Jan Vertonghen teriam se desentendido nos vestiários após a derrota por 2 a 0 para o Marrocos. Ao comentar o caso em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o espanhol lembrou que a história da suposta briga veio da França, precisamente do jornal L’Equipe.

“Uma Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo, e você pode observar que talvez um país como a França tenha feito um trabalho muito bom com uma história que se tornou o assunto principal na Bélgica”, comentou o treinador, que também criticou a imprensa belga por ter repercutido o que foi noticiado pelos franceses.

“Agora, nós temos alguns veículos da Bélgica que estão muito felizes em abraçar notícias falsas. Isso é impressionante. Isso mostrou que talvez haja mais desejo de encontrar notícias negativas sobre nosso time do que realmente unir esta nação e apoiar esta equipe e aproveitar o talento da melhor geração que já tivemos no futebol belga”, concluiu.

O L’Equipe noticiou que o suposto desentendimento teria ocorrido após De Bruyne dizer, em entrevista após a derrota para os marroquinos, que a Bélgica não conseguiu vencer porque está com um grupo velho demais para disputar o Mundial. A informação teria incomodado outros jogadores, entre eles Vertonghen, que teve uma reação mais exaltada no vestiário.

Em entrevista coletiva depois da publicação dos rumores, o zagueiro Timothy Castagne afirmou que “muitas coisas foram exageradas” e confirmou que uma reunião foi realizada na segunda-feira. Segundo ele, o ambiente dos treinamentos da seleção belga está tranquilo.

Com três pontos dentro do Grupo F, a Bélgica buscará a vaga nas oitavas de final nesta quinta-feira, quando enfrenta a Croácia, líder com quatro pontos, pela última rodada. O outro jogo da chave será entre Marrocos, também com quatro, e Canadá, sem pontos e já eliminado.