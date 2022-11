Martinelli e Antony em treino da seleção (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

A seleção brasileira terá um time alternativo para a última partida da primeira fase da Copa do Mundo, diante de Camarões, na próxima sexta-feira. Com três jogadores lesionados e um pendurado com cartão amarelo, Tite terá que montar uma escalação inédita para o terceiro jogo da competição. Com a classificação às oitavas assegurada, o treinador também deverá aproveitar a partida para rodar o elenco.

Além de Neymar e Danilo, que seguem fazendo tratamento devido às lesões ligamentares de tornozelo, nesta terça-feira Tite ficou sabendo que não poderá contar com Alex Sandro, diagnosticado com uma lesão muscular no quadril esquerdo. Nenhum dos três jogadores têm previsão de retorno e já foram vetados para a partida diante de Camarões.

Titular diante da Suíça, Fred também deverá ficar de fora da partida. A situação dele, porém, é diferente. O jogador recebeu cartão amarelo no jogo e, se for punido mais uma vez, ficará suspenso para o jogo das oitavas. Pelo regulamento da Copa do Mundo, os cartões amarelos são zerados a partir das quartas de final.

Logo após a vitória diante dos suíços, jogadores da seleção foram indagados sobre a sequência de jogos. Eles procuraram diminuir a preocupação com o desgaste, mas fato é que muitos apresentam queda de rendimento. Lucas Paquetá, por exemplo, foi substituído ainda no intervalo.

Nesta terça, o auxiliar César Sampaio destacou a importância de o grupo estar na sua melhor condição física e clínica. “A saúde do atleta é fundamental para que ele possa ter um bom desempenho, ainda mais aqui. É um país diferente, o clima influencia do primeiro para o segundo tempo. Eles baixam muito o nível de intensidade, o jogo fica mais monótono”, pontuou.

Sampaio ressaltou que caberá a Tite definir o time que irá a campo, mas admitiu que parte do time será poupado. “Essa gestão de minutos influencia diretamente no rendimento do atleta. Não vamos correr o risco de perder o jogador por não estar bem fisicamente ou por lesão”, assegurou o auxiliar.

Com a confirmação da lesão de Alex Sandro, Alex Telles será o lateral esquerdo. Na direita, Daniel Alves poderá fazer sua estreia na Copa do Mundo, o que permitiria que Militão fosse escalado na zaga. Bremer também tem chances de iniciar.

No ataque, Richarlison manifestou interesse em atuar diante de Camarões, mas Tite poderá optar por Pedro ou Gabriel Jesus, que chegou a entrar em campo diante da Suíça. Gabriel Martinelli e Antony são as opções para as vagas de Vinicius Jr. e Raphinha.

O time começará a ser definido na quarta-feira. No treino desta terça, apenas os jogadores que não iniciaram a partida diante da Suíça foram a campo. Os demais fizeram atividades na academia. Danilo foi ao CT para seguir seu tratamento no tornozelo esquerdo, enquanto Neymar continuou a fisioterapia no hotel.