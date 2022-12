Divulgação

Principal peça do ataque da Coreia do Sul, Son Heung-min acredita em outro milagre da sua equipe na partida contra o Brasil, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira. Jogador do Tottenham, ele disse que a dramática classificação na vitória sobre Portugal foi um prêmio ao esforço dos seus companheiros.

“Conseguimos o resultado que queríamos porque trabalhamos muito e acreditamos até o final. Em 2014 também trabalhamos muito, mas a sorte não esteve do nosso lado e não passamos das oitavas de final. Desta vez foi diferente”, afirmou o jogador.

Na partida contra Portugal, pela terceira rodada da fase de grupos da competição, a Coreia venceu o jogo de virada por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado nos acréscimos. O resultado tirou o Uruguai do torneio e deu ao time asiático a vaga para a fase eliminatória.

O desafio contra a seleção brasileira do técnico Tite, e a chance de buscar uma classificação rumo às quartas de final, motiva o jogador a fazer história no torneio junto com a sua seleção.

“A qualificação para as oitavas era o nosso objetivo e agora temos metas maiores para alcançar. Por isso vamos dar o nosso melhor. Ninguém sabe o que pode acontecer em partidas eliminatórias, onde um lance pode mudar o destino de uma partida. Temos que nos dedicar muito”

Son não chama atenção em campo somente pelo seu bom futebol. Ele utiliza uma máscara protetora no rosto por conta de uma cirurgia na altura do olho esquerdo. Em jogo válido pela Liga dos Campeões, o veloz atacante coreano sofreu uma fratura na face. A contusão aconteceu no início de novembro e ele correu risco de não ser convocado para disputar o Mundial do Catar.