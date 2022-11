Tite (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

Habituado a enaltecer o seu grupo de jogadores, Tite atribuiu a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça “ao processo”. O triunfo que garantiu o Brasil no mata-mata da Copa do Mundo de forma antecipada só foi construído, na opinião do treinador, em decorrência de um ciclo de quatro anos que ele entende ter sido bem-feito até a disputa do Mundial no Catar.

“Quem venceu hoje foi o processo”, afirmou. “O processo de construção, o tempo de quatro anos de utilização de atletas, para que eles possam desenvolver, ter naturalidade e oportunidade mesmo jovens. Senão, é muito difícil. Fora o trabalho todo, o processo venceu hoje”, explicou o treinador, ao lado de seu auxiliar César Sampaio e do craque da partida, o volante Casemiro, autor do gol da vitória.

Tite não costuma comentar opiniões pessoais. Apenas diz que as respeita. Mas desta vez falou sobre uma postagem de Neymar apontando Casemiro o melhor volante do mundo “há muito tempo”. “Eu concordo com ele”, disse o treinador.

Neymar mais uma vez foi assunto na entrevista coletiva. O treinador reconheceu que a seleção brasileira sente falta de seu principal jogador porque o camisa 10 “tem atributos diferentes”. Mas salientou que os outros atacantes deram e vão continuar dando conta do recado.

“Num momento mágico, ele finta um, clareia e tem essa capacidade. Outros jogadores estão nesse processo pra atingir esse nível. Sentimos sim a falta do Neymar porque ele tem um poder criativo muito grande”, admitiu. Neymar continua em tratamento da lesão ligamentar lateral em seu tornozelo direito e hoje não foi ao estádio com a delegação. Assistiu à partida da sala de fisioterapia do hotel.

“Mas também temos atletas que podem dar conta do recado”, avisou Tite. Ele se refere sobretudo a Vinicius Junior, que participou de todos os três gols do Brasil no Mundial, e a Rodrygo, que, porém, não foi o escolhido para começar a partida diante dos suíços. O treinador adotou uma escalação cautelosa e usou o volante Fred, avançando Lucas Paquetá para a articulação das jogadas. Depois, no segundo tempo, colocou o jovem atacante do Real Madrid.

“Bruno Guimarães entrou muito bem, Antony, Jesus e Telles também. O Alex Sandro sentiu o adutor. Rodrygo entrou muito bem. Essa força da equipe ajuda o time. Os atletas que têm entrado têm ajudado o time e isso tem sido fundamental”, avaliou. Segundo o comandante, a força do grupo, com mais alternativas ofensivas neste ano em relação à Copa da Rússia, fará diferença.

“Temos o privilégio de ter um elenco muito qualificado. Essas opções de reposição nos dão trabalho para escolher um atleta. A confiança é muito grande”, endossou César Sampaio.

Casemiro tem o mesmo pensamento. Na opinião do volante, o maior número de atletas decisivos no grupo dos 26 convocados é a principal diferença deste Mundial para o da Rússia.

“Vieram jogadores novos. Temos um leque maior de jogadores, até mesmo sem trocar os nomes, conseguimos trocar o estilo de jogo. Nessa Copa, a opção de jogadores é bem maior”.