Neymar, em treino no campo da seleção, neste sábado (foto: Lucas Figueiredo / CBF)

‘Sim’. Com essa resposta, o técnico Tite confirmou neste domingo (4) que o atacante Neymar estará na partida de segunda-feira (5) diante da Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida começa às 16 horas.

O que Tite não confirmou é se o atacante será titular ou se ficará à disposição no banco de reservas, para eventualmente entrar no segundo tempo.

“Em relação a Neymar, sabia que era a grande pergunta. Treinando hoje à tarde, vai estar, sim, no jogo. Passa por treinamento específico. Não gosto e não passo informação que não seja verdadeira. Quando não quero falar, não digo. Estando bem, vai para o jogo. Os outros 10 não escalo”, disse Tite, em entrevista coletiva neste domingo (4).

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito na estreia na Copa, contra a Sérvia. Ficou de fora dos jogos contra Suíça e Camarões, pela pela fase de grupos. Nesse período, chegou a ter febre. No sábado (3), ele voltou a treinar no campo.

Neste domingo, Tite também falou da situação do lateral Alex Telles e do atacante Gabriel Jesus, que se machucaram contra Camarões, na sexta-feira (2), e foram cortados no sábado (3). “Confesso que foi um momento bastante doloroso ver os meninos naquela situação de não poder estar novamente em campo conosco. A tristeza é grande. Mas ao mesmo tempo nossa estrada continua, também por eles. É a forma que podemos confortar o coração deles, desempenhando nosso papel. Espero que eles se recuperem o mais rápido possível”.