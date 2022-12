Mercadoteca (Crédito: Divulgação/Mercadoteca)

A final da Copa do Mundo de 2022 será disputada neste domingo (dia 18) ao meio-dia. O Bem Paraná lista aqui três opções de lugares para assistir ao jogo entre Argentina e França:

MERCADOTECA

Um super telão de led de 4 metros de largura é o destaque no pátio de eventos da Mercadoteca, com área toda coberta, além de um circuito de TVs pelos outros ambientes. No domingo, após o jogo tem show de MPB e Samba com Dri Gomez.

A Mercadoteca tem 19 restaurantes, bares e lojas com os mais diferentes tipos de gastronomia. Para beber, há wine bar, bar de drinks, cervejaria e muitas opções de chope. As alternativas para comer contam com lanches, churrascaria, frutos do mar, massas, empanadas, pizzas, sorvetes, doces e sobremesas, entre muitas outras.

As marcas presentes na Mercadoteca são as seguintes: La Vaca Steak House, Pero Que Sí Cevicheria, Gioia (pizzaria), Gelataio (sorveteria), Peixe In Box (frutos do mar), Doce de Moça (doces e sobremesas), Maghitá (comida asiática), Glasso (cervejas), Vino! (winebar), Hornero Tango-Bar (empanadas e culinária argentina), Big Bear Burger (hamburgueria), Trovatta (comida italiana), Cold Stone (sorveteria e sobremesas), Tao Sushi (comida japonesa) Hawaii Poke (comida havaiana), Ponto Gin (drinks), Mercearia Fantinato (comida de boteco), Olivença Ostras Y Tapas (petiscaria ao estilo espanhol e ostras), Olivença Cozinha Ibérica (cozinha portuguesa e espanhola), Docg (pet shop).

Final da Copa do Mundo na Mercadoteca

Data: Domingo, 18/12

Horário: do meio-dia às 20h.

Endereço: Rua Paulo Gorski, 1309 – Mossunguê, Curitiba – PR

Instagram: www.instagram.com/mercadoteca/

BAR DO ALEMÃO

O Schwarzwald – Bar do Alemão vai transmitir os jogos da disputa de 3º lugar no sábado, dia 17, e a grande final no domingo, dia 18.

A casa abre às 11 horas e está preparada com 24 televisões, 3 telões e uma decoração especial que contempla uma réplica da Taça da Copa do Mundo, um vestiário dos jogadores da Seleção para tirar foto, exposição de camisas e muito mais.

Bar do Alemão (Crédito: Divulgação/Priscila Fiedler)

Segundo o gerente da casa, Jorge Tonatto, o público tem comparecido ao bar para assistir aos jogos e no final de semana a expectativa é de casa cheia. “A casa está decorada como nunca e o público bastante animado com essa Copa do Mundo. Mesmo sem o Brasil na disputa, acreditamos que a grande final vai ser uma festa e estamos preparados para receber o público no Bar do Alemão”.

O Schwarzwald – Bar do Alemão completou 43 anos de história em 2023 e tem no Chopp Submarino a criação mais famosa da casa. As canequinhas são personalizadas com diversos temas durante o ano todo, sempre exaltando datas comemorativas, projetos culturais e temas da atualidade. Para a Copa do Mundo foram produzidos 48 mil canequinhas temáticas. Dentre os petiscos mais famosos da casa estão a Bockwurst – salsicha vermelha, Bratwurst – salsicha branca; carne de onça; Patê de linguiça Blumenau; entre outros.

A Copa do Mundo no Bar do Alemão conta com o patrocínio de Gold Food Service, Itaipava, Coca Cola, Sadia e Cachaça Dona Maria.

Copa do Mundo no Bar do Alemão

Abertura da casa: 11h

Rua Dr Claudino dos Santos, 63 – São Francisco.

ÂMBAR

O sonho do hexa não se realizou para o Brasil, no entanto, o Âmbar Curitiba permanece em

clima de Mundial e vai transmitir a partida final da Copa do Mundo FIFA 2022 entre

Argentina e França no próximo domingo (18). As duas seleções se enfrentam no Estádio

Nacional de Lusail, em Doha, no Catar, às 12h (horário de Brasília).

Nesta data, o Âmbar modificou seu horário de abertura para às 11h a fim de receber os fãs do

esporte com muita música e boa programação. Além de todos os pratos tradicionais do

cardápio, o estabelecimento contará com as apresentações musicais dos DJs Moska e

Rafiuski, que vão animar o público no after game.

Âmbar (Crédito: Divulgação/Âmbar)

As duas seleções finalistas vão lutar pelo tricampeonato mundial. O primeiro título da

Argentina foi conquistado em 1978 contra a Holanda e o segundo em 1986 quando disputou a

taça com a Alemanha. Já a França, venceu o Brasil na final de 1998 e conquistou o segundo

título em 2018 contra a Croácia.

Os jogos da Copa do Mundo FIFA 2022 são transmitidos em um espaço denominado Arena

Âmbar, com um telão principal de 6×4 metros, com resolução de imagem de 924×504 pixels,

instalado na área externa, um projetor e outros quatro televisores espalhados pelo ambiente

interno. Os ingressos custam R$ 20 e as reservas de mesas podem ser realizadas através do

WhatsApp (41) 9 9902-0327.

Final da Copa no Âmbar

Data: 18 de dezembro

Endereço: Âmbar Curitiba (Rua Cel. Dulcídio, 918 – Batel)

Entrada: R$ 20 | Reservas: (41) 9 9902-0327 (WhatsApp)

Mais informações: https://www.instagram.com/ambar.curitiba/