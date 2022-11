Treino do Brasil no Catar (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

A seleção brasileira fez nesta segunda-feira seu segundo treino em Doha, no Catar, e com a maior parte da atividade fechada à imprensa, o técnico Tite começou finalmente a encaminhar o time que enfrentará a Sérvia em sua estreia na Copa do Mundo. Ainda que se faça mistério, há apenas uma dúvida em relação aos 11 iniciais: a presença ou não de Vinícius Jr. desde o início do confronto.

A tendência mais forte é que Tite monte uma equipe um pouco menos faceira na quinta-feira. Nesse caso, o meio-campo teria Casemiro e Fred como volantes e Paquetá mais avançado na armação de jogadas, dividindo a responsabilidade com Neymar. Vinícius Jr. começaria no banco.

Único brasileiro presente na lista dos dez melhores jogadores do mundo em 2022, Vini Jr. no banco de reservas representará um custo para Tite, uma vez que isso certamente irá desagradar à torcida. Afinal, o atacante do Real Madrid vive fase espetacular. Mas, como dissera na convocação, o técnico não está na seleção “para agradar o Twitter ou outra rede social”. E ele ainda tem o temor em relação aos sérvios.

O Brasil não enfrenta o adversário da estreia desde a terceira rodada da Copa do Mundo da Rússia, há mais de quatro anos. E a Sérvia tem tradição de ser um futebol técnico e correto taticamente.

No esquema com Paquetá mais avançado, o ataque contaria ainda com Neymar e Raphinha. Na outra opção discutida pela comissão técnica, Fred seria sacado e Paquetá atuaria como segundo volante. Neymar, Vini Jr. e Raphinha seriam os atacantes de movimentação, e Richarlison na função de camisa 9.

Na defesa, Tite não tem dúvidas. Marquinhos e Thiago Silva serão os zagueiros, com Danilo e Alex Sandro pelas alas. Alisson será o goleiro.

Antes do treino, Tite orientou a equipe com o auxílio de um monitor de vídeo à beira do campo – ele já fizera isso em Turim, na semana passada. O plano é deixar as ideias de jogo mais claras aos jogadores.