Como já era previsto, as equipes abaixo tiveram a maior representação no torneio do Catar.

Confira a lista abaixo:

Wydad (3 jogadores)

O Wydad, atual campeão do Botola Pro League, completa a lista de times com três jogadores nas semifinais da Copa do Mundo.

Ahmed Tagnaouti, goleiro reserva, não jogou, mas Yahia Attiyat Allah foi destaque na vitória sobre Portugal, colocando Youssef En-Nesyri para o gol da vitória.

Ahmed Reda Tagnaouti, jogou pelo Marrocos

Yahia Attiyat Allah, jogou pelo Marrocos

Yahya Jabrane, jogou pelo Marrocos

Juventus (3 jogadores)

Mesmo que a Juventus não seja tão forte quanto há quatro ou cinco anos, o clube ainda tem sua parcela de jogadores de destaque.

A vitória na Copa do Mundo para Leandro Paredes e Angel Di Maria, da Argentina, ajudou muito a conquistar os corações e mentes dos torcedores da Juve, enquanto Adrien Rabiot se tornou um jogador vital para a França devido a lesões nos outros meio-campistas do time.

Leandro Paredes, jogou pela Argentina

Ángel Di María, jogou pela Argentina

Adrien Rabiot, jogou pela França

Tottenham Hotspur (3 jogadores)

Outro time que teve muitos jogadores com forte presença na Copa do Mundo foi o Tottenham.

Ivan Perisic e os outros atacantes da Croácia precisaram ser travados pelo zagueiro Cristian Romero, enquanto Hugo Lloris se destacou na vitória da França sobre a Inglaterra nas quartas de final.

Cristiano Romero, jogou pela Argentina

Ivan Perisic, jogou pela Croácia

Hugo Lloris, jogou pela França

Paris Saint-Germain (3 jogadores)

Embora seja do conhecimento geral que Achraf Hakimi e Kylian Mbappé são amigos íntimos no Paris Saint-Germain, os dois atuaram em times rivais no campeonato do Catar.

Mbappé até brincou que “teria que destruir” seu amigo, ao que Hakimi respondeu: “quem vai esmagá-lo sou eu”.

Com a Argentina vencendo a Croácia na semifinal, Lionel Messi acabou enfrentando um de seus colegas na disputa do título nacional.

Mas há quem diga que os dois continuam amigos.

Lionel Messi, jogou pela Argentina

Kylian Mbappé, jogou pela França

Achraf Hakimi, jogou pelo Marrocos

Dinamo Zagreb (4 jogadores)

Quatro jogadores do Dínamo de Zagreb contribuíram para que a Croácia chegasse às semifinais pelo segundo ano consecutivo.

Dominik Livakovic fez seu nome com seu goleiro estelar, enquanto Bruno Petkovic marcou um gol de empate na vitória por pênaltis sobre o Brasil.

Josip Sutalo, o zagueiro titular, também jogou bem, com Mislav Orsic tendo visto o seu tempo de jogo reduzido.

Dominik Livakovic, jogou pela Croácia

Mislav Orsic, jogou pela Croácia

Bruno Petkovic, jogou pela Croácia

Josip Sutalo, jogou pela Croácia

Real Madrid (4 jogadores)

Apesar da propensão do Real Madrid em adquirir craques internacionais, o clube pode não estar bem representado na final da Copa do Mundo no Catar.

O vencedor da Bola de Ouro deste ano, Luka Modric, contou muito com os seus companheiros de meio-campo e esteve novamente em sua melhor forma, mesmo quando a Croácia perdeu para a Argentina e ainda mais quando venceu o Marrocos na disputa pelo terceiro lugar.

Do lado francês, houve a presença da jovem dupla de Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni e ainda teve Karim Benzema na contagem, apesar de ter ficado afastado para se recuperar de uma lesão.

Luka Modric, jogou pela Croácia

Karim Benzema, jogou pela França

Eduardo Camavinga, jogou pela França

Aurelien Tchouameni, jogou pela França

Sevilla (5 jogadores)

Os torcedores do Sevilla FC certamente ficaram muito felizes com a Argentina e o Marrocos chegando às finais.

O marroquino Bono, goleiro do time, destacou-se no Catar, e Youssef En-Nesyri fez uma campanha vitoriosa na Copa do Mundo, marcando vários gols.

Marcos Acuna, Papu Gomez e Gonzalo Montiel, todos da seleção argentina, ajudaram La Albiceleste a vencer a Copa do Mundo 2022.

Marcos Acuna, jogou pela Argentina

Papu Gomez, jogou pela Argentina

Gonzalo Montiel, jogou pela Argentina

Bono, jogou pelo Marrocos

Youssef En-Nesyri, jogou pelo Marrocos

Atlético Madrid (5 jogadores)

Não é à toa que existe uma forte vibração albiceleste no Estádio Metropolitano, dadas as semelhanças entre o Atlético de Madrid e a Argentina, porque Diego Simeone confia no sangue de seu país para o sucesso de sua gestão.

A Argentina tem Angel Correa, Nahuel Molina e Rodrigo De Paul, e o herói da Copa do Mundo de 2018 da França, Antoine Griezmann, está de volta a Madri depois de jogar brevemente pelo Barcelona. Ivo Grbic, goleiro reserva da Croácia, é o toque final.

Ángel Correa, jogou pela Argentina

Nahuel Molina, jogou pela Argentina

Rodrigo De Paul, jogou pela Argentina

Ivo Grbic, jogou pela Croácia

Antoine Griezmann, jogou pela França

Bayern de Munique (6 jogadores)

Seis jogadores do Bayern de Munique estão em times que chegaram às semifinais da Copa do Mundo. Este é o máximo de qualquer equipe.

Três dos quatro semifinalistas são da Bundesliga.

Quatro de seus seis jogadores estão no time francês: Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard e Dayot Upamecano.

Há também Josip Stanisic da Croácia e Noussair Mazraoui do Marrocos.

Josip Stanisic, jogou pela Croácia

Kingsley Coman, jogou pela França

Lucas Hernández, jogou pela França

Benjamin Pavard, jogou pela França

Dayot Upamecano, jogou pela França

Noussair Mazraoui, jogou pelo Marrocos