Torcedores e jogadores do Coritiba festejam após a vitória sobre o Flamengo (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Coritiba, Guto Ferreira, fez elogios rasgados à torcida após a vitória sobre o Flamengo, nesse domingo (dia 6), resultado que livrou o time paranaense do rebaixamento. O treinador também destacou o trabalho da diretoria, de funcionários do clube e dos jogadores.

“Gerir um grupo de 40 jogadores não é fáicil. Só foi possível pelo profissionalismo deles, por eles perceberem que todos tinham condições de estar ali, de ser útil”, disse, em entrevista coletiva. “A gente conseguir o resultado faltando duas rodadas para acabar, isso não tem preço”, comentou. “O que transformou o Coritiba foi essa sintonia deles (jogadores) com a torcida. Todos os resutlados que conseguimos sob o meu comando tiveram participação da torcida. A energia que vem da arquibancada é muito forte, transforma o Coritiba numa fortaleza, numa força imensurável”, afirmou. “O que venceu foi o conjunto das coisas, o conjunto de muita gente se sentindo importante e contribuindo”, comentou. “Em um jogo, um jogador foi o destaque, no outro jogo foi outro jogador. Nunca foi o mesmo”, declarou.

Sobre as duas rodadas finais do Brasileirão, Guto afirmou que o Coritiba vai em busca de vaga na Copa Sul-Americana 2023. “Agora faltam duas rodadas. Paramos aqui? Não. Se a gente pode brigar, vamos brigar Se nos tivermos fé, por que largar agora?”, destacou.