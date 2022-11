Ale Manga, contra o Cuiabá (foto: Guilherme Griebeler / Coritiba)

O goleiro Gabriel foi o destaque do Coritiba na derrota de 2 a 1 para o Cuiabá, na tarde deste domingo (13). A partida era válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Por outro lado, o atacante Alef Manga foi o pior da equipe.

Gabriel (7,5)

Sem culpa nos gols. Fez seis defesas, sendo cinco difíceis (uma delas, num pênalti)

Natanael (4,0)

Facilmente batido na marcação. Perdeu bolas dominadas. Não apoiou. Falhou no 1º gol

Nathan Mendes (5,5)

Entrou no intervalo. Mais estável na marcação. Deu o passe para o gol

Henrique (5,0)

Perdeu bolas e foi batido em jogadas no mano a mano. Razoável nos passes

Luciano Castan (4,0)

Cometeu o pênalti. Facilmente batido no 2º gol. Mal nas bolas altas

Rafael Santos (5,0)

Deu espaço na marcação e perdeu duelos. Acertou 92% dos passes

Jesus Trindade (4,5)

Deu espaço na marcação, perdeu bolas e errou passes no meio-de-campo

Willian Farias (sem nota)

Entrou no aos 32-2º. Jogou pouco tempo

Juan Diaz (5,0)

Perdeu a bola que gerou o 2º gol. Fez 5 desarmes

Fabrício Daniel (4,5)

Não produziu nenhuma jogada enquanto esteve em campo

José Hugo (5,5)

Entrou no intervalo. Participou do lance do gol. Perdeu as outras jogadas

Régis (5,5)

Deu os únicos chutes a gol do Coritiba no 1º tempo – ambos perigosos. Fora isso, pouco

Robinho (5,0)

Entrou no intervalo. Tentou tocar a bola, sem sucesso

Alef Manga (3,0)

Não fez nada de útil. Só acertou 29% dos passes. Foi expulso de forma infantil e violenta

Cadorini (5,0)

Apareceu em um lance apenas. Saiu machucado

Leo Gamalho (6,0)

Entrou aos 28-1º. Não pegou na bola no 1º tempo. No 2º, puxou jogadas e fez um gol