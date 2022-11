Guilherme Giebeler / Divulgação / Coritiba

Em sua última partida no Brasileirão, o Coritiba perdeu para o Cuiabá por 2 a 1, na tarde deste domingo (13), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O time paranaense precisava vencer para conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022. Com a derrota, fracassou no último objetivo do ano.

Com o resultado, o Coritiba termina o Brasileirão 2022 com 42 pontos, na 15ª posição. Ao menos, está garantido na primeira divisão em 2023 – com o desenrolar dos jogos, a permanência tornou-se o grande objetivo da equipe durante quase toda a competição.

MATEMÁTICA

Na última rodada, o Coritiba ainda mirava uma vaga na Copa Sul-Americana. Para isso, precisava vencer o Cuiabá e torcer por uma derrota do Bragantino (44 pontos), em casa, contra o Fluminense. O jogo em Bragança Paulista terminou 1 a 0 a favor dos cariocas. Apesar do revés, o Bragantno terminou em 14º e abocanhou a última vaga. O time paranaense não disputa uma competição continental desde 2016, quando esteve na Sul-Americana.

O Cuiabá, por sua vez, livrou-se totalmente do rebaixamento – a chance de cair era bem pequena, mas não impossível. O time termina o Brasileirão em 16º lugar, com 41 pontos. O Atlético-GO foi o 4º rebaixado, ao somar 38 pontos. Ceará, Avaí e Juventude também caíram para a Série B.

RETROSPECTO

A derrota aumentou o retrospecto ruim do Coritiba nos jogos fora de casa neste Brasileirão. O time venceu apenas uma partida fora de casa – 1 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada. Chegou a acumular 12 derrotas seguidas. Ao todo, foram 16 derrotas (incluindo a deste domingo), 2 empates e uma vitória.

ESCALAÇÃO

Para este domingo, Guto Ferreira não podia contar com o zagueiro John Chancellor e o volante Bruno Gomes, que levaram o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. Eles até entraram em férias antecipadamente. O veterano Henrique, 36 anos, que não era escalado como titular desde agosto, entrou na zaga. E o volante colombiano Juan Diaz foi escalado no meio. O time entrou num 4-2-3-1, com Jesus Trindade como volante e Juan Diaz como volantes, Régis de meia avançado, Fabrício Daniel e Alef Manga de extremos e Cadorini como centroavante. O Cuiabá veio escalado num 3-4-1-2.

PRIMEIRO TEMPO

Com os 34ºC de calor em Cuiabá – pelo horário local, a partida começou às 15 horas –, o Coritiba começou em ritmo lento. Para piorar, esteve frágil na marcação no meio e nos lados e sofreu com os cruzamentos à área. Nos primeiros 15 minutos, o time coxa-branca quase levou gol por três oportunidades. Na primeira, Deyverson mandou no travessão. Na segunda, Rafael Gava (ex-Londrina) errou o gol por pouco. Na terceira, Gabriel fez uma defesa monstruosa em cabeçada de Joaquim. O time paranaense tentou reagir e teve duas boas chances, em chutes de Régis, mas não aproveitou.

Aos 25 minutos, na parada técnica para hidratação dos jogadores devido ao calor, o atacante Cadorini sentiu uma lesão e foi substituído por Leo Gamalho. Mesmo com a troca, o time não melhorou. E o Cuiabá abriu o placar aos 37 minutos, com um gol de Empereur, após cobrança de escanteio. Aos 44, erro de Juan Diaz, Jonathan Cafu entrou na área, passou por todos que estavam à sua frente e marcou o segundo gol.

SEGUNDO TEMPO

Para o segundo tempo, o técnico Guto Ferreira trocou Régis por Robinho no meio, Fabrício Daniel por José Hugo na ponta-direita e Natanael por Nathan Mendes na lateral-direita. Mas, aos 3 minutos, o atacante Alef Manga acabou expulso. Ele havia levado um cartão por reclamação no 1º minuto da etapa e pouco depois deu uma “braçada” no rosto de Joaquim, ao disputar uma bola pela ponta. Levou o segundo amarelo e o vermelho.

Tudo parecia piorar aos 9 minutos, quando o árbitro marcou pênalti de Castan em André Luis. Mas o goleiro Gabriel defendeu a cobrança de Deyverson. Depois disso, o Coritiba tentou reagir, ao passo que o Cuiabá diminuiu o ritmo. Mesmo assim, o time paranaense levou sustos em cruzamentos. Aos 31, Leo Gamalho descontou, após uma longa troca de passes no campo de ataque. Aos 32, Willian Farias entrou no lugar de Jesus Trindade, na última alteração na equipe. Na reta final da partida, o time paranaense não criou chances para chegar ao empate e ainda ficou exposto a contra-ataques. Só que o Cuiabá não aproveitou.